Muzičar i bivši dečko Kim Kardašijan tvrdi da slavni plaćaju Didijevim žrtvama za šutnju

Nedavno je za novi TMZ-ov dokumentarac, bivši dečko Kim Kardašijan (Kardashian), muzičar Rej Džej (Ray J) izjavio da slavne ličnosti plaćaju Didijevim (Diddy) žrtvama jer se plaše da će otkriti njihove identitete.

Zloglasne zabave

Rej je rekao da je nekoliko slavnih osoba nudilo tužiteljima novac kako bi ih ušutkali. Naime, te ličnosti se plaše da žrtve otkriti da su bile na zloglasnih Didijevim zabavama.

- Čujem o umjetnicima koji plaćaju žrtvama da im se imena ne dodaju. Neko vam plaća da prešutite istinu i nadate se da će vam novac koji ste dobili, osigurati sreću dok gledate kako drugi nastavljaju s lažima - rekao je 43-godišnji muzičar u "TMZ Presents The Downfall of Diddy: Inside the Freak-Offs".

Upitali su ga da li su žrtve dolazile slavnima kako bih ucjenjivali, ali on je otkrio da su zapravo zvijezde tražile žrtve prije nego što pokušaju svjedočiti i otkriti detalje.

- Bilo je drugačije i po principu: "Dat ću ti novac, molim te nemoj pričati" - tvrdi Rej.

Navodno su mu se pojedinci obratili kako bi im pomogao, budući da je on blizak s P Didijem. Ističe kako neki strahuju da bi upravo on mogao biti taj koji će otkriti imena.

Tok istrage

Inače, u novom sudskom postupku, američki tužitelji navode da je Didi koristio različite nelegalne metode kako bi ometao pravosudni proces i utjecao na svjedoke, dok je u pritvoru.

On je navodno iskoristio telefonske brojeve najmanje osam osoba u zatvoru kako bi ostvarivao kontakte te preko posrednika plaćao zatvorenicima i tako pokušao da utječe na tok istrage.

Podsjećamo, P Didi je uhapšen 17. septembra u New Yorku, a trenutno se nalazi u pritvoru, gdje će ostati do početka suđenja koje je zakazano za 5. maj 2025. godine. On se suočava sa više od 120 optužbi za seksualno zlostavljanje, drogiranje i trgovinu ljudima.