Sahranjena majka Željka Mitrovića: Obećao je da će ispuniti njenu posljednju želju

Milenija Milka Mitrović, majka Željka Mitrovića, vlasnika Pink televizije, sahranjena je na Novom Groblju u Beogradu.

Milka je sahranjena uz zvuke hora, a cijela porodica Mitrović oprostila se sa velikom tugom po posljednji put od nje.

Milenijinom ispraćaju na vječni počinak prisustvovao je i značajan broj javnih ličnosti.

Željko Mitrović se zakleo da će ispuniti njenu posljednju želju.

- Na tvoju posljednju želju ti nisam ništa odgovorio, samo sam rekao da je to nemoguće. Danas se zaklinjem na tvom grobu i dajem ti riječ da ću dati sve od sebe da ti ostvarim tu želju. Zamolila si me da oprostim svima sve. Tada sam ti rekao da to nije moguće i podsjetio sam te na to da si me kao dijete, u surovom Zemunu u kom sam odrastao, učila da moram da uzvratim svaku nepravdu. Sada si me molila obrnuto, da oprostim - rekao je Mitrović.