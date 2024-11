Otac Đule Drini doživio saobraćajnu nesreću, ona poručila: Nije baš najbolje, odradit ću prvi nastup bez njega

Muzičar Enes Velić, otac pjevačice Đule Drini doživio je danas saobraćajnu nezgodu u Cazinu kada je uslijed naglog kočenja pao sa motora.

Ekipa Granda pozvala je Đulu koja se sa porodicom nalazi u Švedskoj, a ona je otkrila kako se njen tata osjeća i da li je zadobio veće povrede.

-Nije baš najbolje, ali dobro je da nije bilo ono najgore. Motor je pao svom težinom na njega, ostao je u bolnici, mora da nosi kragnu oko vrata nekoliko dana i da miruje – rekla je Đula za Grand.

Đula kaže da se nakon nesreće čula s tatom koji je odmah prebačen u bolnicu gdje će ostati narednih nekoliko dana.

-On je vozio, izletio je auto, a on da bi izbjegao auto, naglo je zakočio i onda je pao. Mišići su mu malo oštećeni, ali on kaže bitno je da ruke nije povrijedio, da može da svira – ispričala je ona.

Finalistkinja „Zvezda Granda“ je otkrila i da njen otac narednih nekoliko sedmica neće nastupati s njom dok se u potpunosti ne oporavi od lakših tjelesnih povreda koje je zadobio danas.

-Sada ću odraditi prvi nastup bez njega. Neće moći da svira, pa moram da nađem zamjenu. Hvala Bogu samo da je dobro, bit će još nastupa – zaključila je Đula za Grand.