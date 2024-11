Bivša supruga Harisa Džinovića, Melina Džinović nije se oglašavala povodom razvoda za razliku od pjevača, a sada je na društvenim mrežama podijelila stihove, koji su mnogi protumačili da su upućeni njemu.

Naime, na Instagramu je objavila stihove nove pjesme pjevačice Jovane Pajić, koja nosi naziv "Prezime se briše".

"Boli me mozak, boli me telo, oči mi presušile, suze ih ugušile, to ludilo je čisto, a samo jednom, a samo jednom, nešto kad bih popila, sebe bih potopila.“ – stihovi su pjesme.