Aca Lukas: Brena više ne može napuniti šolju za kafu, a kamoli tri Arene, najradije bi Prijovićki izvadila oči

U zagrebačkoj Areni 26. decembra nastupa Aca Lukas u sklopu događaja "Najveća kafana na Balkanu".

Gosti su još i Jovan Perišić, Dara Bubamara, Stoja, Nikola Ajdinović i Tijana EM.

Ekipa Index.hr-a je razgovarala s Acom Lukasom uoči ovom konteksta, a između ostalog osvrnuli su se i na takmičenje među muzičarima u broju prodatih Arena.

- Ja ću ti reći jednu stvar. Evo, prije nekih desetak dana sam se odlično proveo u Novom Sadu u nekoj kafani s par prijatelja. Popilo se par pića, bila je neka muzika i ja sam uzeo mikrofon jer pripjevalo mi se. Tri sata sam pjevao. I nema tog prostora, nema te Marakane koja bi mi u tom trenutku zamijenila taj ugođaj. A što se tih rasprodanih Arena tiče, ova mala Prijovićka je napravila odličan posao i oko nje su se pokačile Ceca i Lepa Brena. I onda su one dvije kao dva tutora, one je vole, "ona je naša" i tako to, a obje bi joj najradije izvadile oči. Jedna lijevo, druga desno jer ih je ova mala pregazila - kazao je Aca Lukas.

Istakao je da je Aleksandra Prijović napravila posao jer ima svojih pet minuta, a onda su se pojavile kolegice koje to više ne mogu.

- Ta Lepa Brena, koja je kao prodala tri Arene šest godina unaprijed, pa ona više ne može napuniti ni šolju za kavu, a kamoli Arenu. Kao "ja volim snahu", a zapravo niko nikog ne voli. I onda krenu ta natjecanja u Arenama, Ušćima i slično. Ja ne radim koncerte za kolege, nego za publiku. Na moje koncerte ne dolaze kolege s estrade zato što im ja ne dam karte. Da imam više od 20 tih ljudi na koncertu, meni bi bila negativna energija jer znam da niko od njih ne želi dobro tom koncertu - rekao je Aca Lukas.