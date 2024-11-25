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"Uprkos svemu" u BKC-u: Veliko priznanje za "Oslobođenje", Dan državnosti pjesmom obilježili Hanka Pladum, Sejo Sexon i drugi umjetnici

Odlukom Upravnog odobra SABNOR-a, listu "Oslobođenje" uručeno je najveće priznanje SABNOR-a u BiH Plaketa ZAVNOBiH-a

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N. Novaković

25.11.2024

Program “Uprkos svemu” upriličen je večeras u Bosanskom kulturnom centru povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

Centralni dio svečanog programa održan je u 20 sati, u velikoj dvorani BKC-a te je upriličena svečana Akademija SABNOR-a povodom 81. godišnjice zasjedanja ZAVNOBiH-a koje je bilo ključno za budućnost naše zemlje.

Odlukom Upravnog odobra SABNOR-a, listu "Oslobođenje" uručeno je najveće priznanje SABNOR-a u BiH Plaketa ZAVNOBiH-a.

Osim "Oslobođenja", Plaketu ZAVNOBIH-a dobili su Anto Divković, Nerzuk Ćurak i Davor Sučić.

Nerzuk Ćurak, Vildana Selimbegović i Davor Sučić s Plaketama. Oslobođenje.ba

Održana je Svečana Akademija SABNORA. Obilježena je 81. godina od zasjedanja ZAVNOBiH-a u Mrkonjić-Gradu. Ključni datum za historiju naše zemlju propraćen je zanimljivim muzičkim program na kojem učestvovali značajni bh. umjetnici i izvođači.

Koncert je realiziran pod pokroviteljstvom Vlade Kantona Sarajevo, u saradnji sa Gradskom upravom Grada Sarajeva.

U okviru prigodnog muzičkog dijela ovog programa publika je imala priliku posluša repertoar poznatih antifašističkih kompozicija kao što su “Bilećanka”, “Konjuh planinom, “Bella Ciao”, te mnoge druge nezaobilazne kompozicije partizanskog nasljeđa, koje je u akustičnom aranžmanu izveo pijanista Dino Olovčić i vokalni solista Elvir Bandić – Banda.

Pridružili su im se Sejo Sexon, Hanka Paldum, Vokalna grupa RKUD Proleter, Mustafa Čizmić- Čizma i Zlatan Pandur, Renata Kurtalić, te mladi talenti iz Pop rock škole i Baletnog studija Aurora. Hanka Paldum je izvela sevdalinku "Da sam ptica".

# BKC SARAJEVO
# DAN DRŽAVNOSTI BIH
# SEJO SEXON
# HANKA PALDUM
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