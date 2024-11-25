"Uprkos svemu" u BKC-u: Veliko priznanje za "Oslobođenje", Dan državnosti pjesmom obilježili Hanka Pladum, Sejo Sexon i drugi umjetnici

Odlukom Upravnog odobra SABNOR-a, listu "Oslobođenje" uručeno je najveće priznanje SABNOR-a u BiH Plaketa ZAVNOBiH-a.

Centralni dio svečanog programa održan je u 20 sati, u velikoj dvorani BKC-a te je upriličena svečana Akademija SABNOR-a povodom 81. godišnjice zasjedanja ZAVNOBiH-a koje je bilo ključno za budućnost naše zemlje.

Program “Uprkos svemu” upriličen je večeras u Bosanskom kulturnom centru povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

Održana je Svečana Akademija SABNORA. Obilježena je 81. godina od zasjedanja ZAVNOBiH-a u Mrkonjić-Gradu. Ključni datum za historiju naše zemlju propraćen je zanimljivim muzičkim program na kojem učestvovali značajni bh. umjetnici i izvođači.

Koncert je realiziran pod pokroviteljstvom Vlade Kantona Sarajevo, u saradnji sa Gradskom upravom Grada Sarajeva.

U okviru prigodnog muzičkog dijela ovog programa publika je imala priliku posluša repertoar poznatih antifašističkih kompozicija kao što su “Bilećanka”, “Konjuh planinom, “Bella Ciao”, te mnoge druge nezaobilazne kompozicije partizanskog nasljeđa, koje je u akustičnom aranžmanu izveo pijanista Dino Olovčić i vokalni solista Elvir Bandić – Banda.

Pridružili su im se Sejo Sexon, Hanka Paldum, Vokalna grupa RKUD Proleter, Mustafa Čizmić- Čizma i Zlatan Pandur, Renata Kurtalić, te mladi talenti iz Pop rock škole i Baletnog studija Aurora. Hanka Paldum je izvela sevdalinku "Da sam ptica".