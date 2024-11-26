Tragična smrt Lijama Pejna: Pokušao pobjeći s hotelskog balkona pa pao

Lijam Pejn (Liam Payne), kako izvještavaju strani mediji, navodno je pokušao pobjeći s hotelskog balkona, a pri tome je pao i preminuo.

Pejn je preminuo prije više od mjesec dana nakon tragičnog pada s balkona jednog hotela u Argentini. Policija i dalje istražuje okolnosti njegove smrti, a novi detalji o ovoj tragediji sada su procurili u javnost, prenosi TMZ.

Prema navodima, Pejn je pokušao napustiti hotel neprimjetno, odlučivši se spustiti s balkona, što je bio njegov način bijega u mlađim danima kako bi izbjegao tjelohranitelje. TMZ tvrdi da je osoblje hotela bilo upoznato s njegovim prijetnjama da će napustiti hotel na ovaj način, ali nisu poduzeli nikakve mjere.

Snimke nadzornih kamera pokazuju da su zaposlenici hotela nosili Liama natrag u njegovu sobu.

Izgleda da je Pejn zaposlenicima rekao da ne želi ostati u sobi i da planira pobjeći kroz balkon, zbog čega je jedan od njih nekoliko minuta kasnije nazvao policiju i izrazio zabrinutost da bi mogao doći do povrede.

U transkriptu razgovora s policijom, hotelski zaposlenik je rekao

- Ne znam je li mu život u opasnosti. Nalazi se u sobi s balkonom i, eto, malo smo zabrinuti.

Kada je njegovo tijelo pronađeno, Pejn je imao torbu na ramenu koju ranije nije nosio, što je upućivalo na to da je pokušavao pobjeći iz hotela. Također, uz njegovo tijelo pronađena je kapa koju nije nosio kada je bio u predvorju hotela.

Policijski izvještaj također spominje da je jedan zaposlenik hotela na drugom katu pronašao smeđu kožnu torbu dva dana nakon smrti. U torbi su se nalazile različite tablete, boca alkohola i poruka koja je ukazivala na to da je torba pripadala Liamu.