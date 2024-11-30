Obri Plaza progovorila o iskustvu moždanog udara sa 20 godina: "Zaboravila sam govoriti"

Američka filmska glumica Obri Plaza (Aubrey, 40) progovorila je o posljedicama moždanog udara koji je doživjela sa samo 20 godina, kazavši da se osjećala "odvojeno od vlastitog mozga" tokom tog iskustva.

Plaza je u intervjuu za NPR otkrila da je prvi znak da nešto nije u redu bio trenutak kad je "na sekundu izgubila svijest".

- Prisjećam se da sam čula izrazito glasan zvuk. Stavila sam ruke na grlo i proizvodila neki zvuk, nešto kao „ah“, jer nisam mogla govoriti - krvni ugrušak bio je u jezičnom centru mog mozga. Iako sam mogla razumjeti što mi drugi govore i znala bih kako odgovoriti, nisam mogla to izgovoriti – kazala je Plaza.

Bila paralizirana

U septembru je Plaza razgovarala s Hovardom Sternom (Howardom) u njegovoj emisiji na SiriusXM-u i otkrila da je zbog moždanog udara privremeno bila paralizirana, te opisala cijelo iskustvo kao nevjerojatno.

Također je podijelila trenutak saznanja koji je imala kada su hitna pomoć i medicinski tim stigli do nje.

- Nakratko sam izgubila motoričke vještine. Najstrašnije je bilo što sam zaboravila kako govoriti. Ali, ono što shvatite kad doživite moždani udar, ili što bi neki ljudi mogli shvatiti, jest da vaš mozak više ne funkcioniše - dodala je.

Opisala iskustvo

- To je bio trenutak kad sam pomislila: „Čekaj, čekaj, čekaj, kako sam svjesna? Kako ja znam što reći, ali ne mogu izgovoriti te riječi?“ Hitna pomoć me ispituje, a ja govorim u sebi: „Odgovor je jogurt.“ Pitali su me: „Šta ste jeli za doručak?“ A ja u glavi mislim: „Reci jogurt.“ Nisam mogla to izgovoriti – kazala je Plaza.