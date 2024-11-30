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CRNI PETAK

Jedan od najtraženijih artikala u SAD-u knjiga Tejlor Svift

Knjiga, koja je upravo objavljena, obilježava njenu rekordnu turneju Eras, a dostupna je u Target trgovinama

Knjiga Tejlor Svift. Anadolija

Anadolija

30.11.2024

Veliki redovi zabilježeni su na Crni petak ispred jedne od trgovina lanca Target u Sjedinjenim Američkim Državama, javlja Anadolu.

Na ovogodišnjem Crnom petku jedan od najtraženijih artikala među američkim kupcima bila je knjiga Tejlor Svift (Taylor Swift), pjevačice, autorice i ikone pop muzike. Jedna je od najutjecajnijih i najuspješnijih muzičkih zvijezda današnjice.

Knjiga, koja je upravo objavljena, obilježava njenu rekordnu turneju Eras, a dostupna je u Target trgovinama.

“Rockmark“ predstavlja knjigu koja otkriva sve tajne njenog kantautorskog procesa. Naslov "U Taylor-Verseu: sve se vrti oko Taylor Swift" autorice Satu Hameenaho-Fox izdanje je koje na više od 260 stranica crteža i citata prati stvaralačko putovanje slavne pjevačice, kroz priče o pisanju stihova, ličnim iskustvima, muzičkim uzorima i uticajima te odnosu s fanovima.

Knjiga sadrži i više od 500 fotografija, uključujući ekskluzivne fotografije s nastupa iz svakog perioda karijere.

# TAYLOR SWIFT
# KNJIGA
# CRNI PETAK
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