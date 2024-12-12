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PJEVAČICA I GLUMICA

Je li Dženifer Lopez umiješana u skandal: Osvanule fotografije iz noći napada na maloljetnicu

U tužbi se spominje kako je jedna slavna ženska osoba bila prisutna u prostoriji i posmatrala kako se muškarci smjenjuju sa svojom žrtvom

Lopez: Bila u vezi s Pi Didijem. Instagram

E. Ć.

12.12.2024

Pjevačica i glumica Dženifer Lopez (Jennifer) uvučena je u skandal repera Džej Zija (Jay-Z) nakon što se pojavila fotografija na kojoj se svađa sa svojim tadašnjim momkom Pi Didijem (P Diddy) tokom noći za koju su njih dvojica optužena za silovanje djevojčice (13).

Džej Zi spomenut je u nedjelju u izmijenjenoj tužbi u kojoj su reperi optuženi da su učestvovali u navodnom napadu na maloljetnicu na zabavi MTV VMA u Njujorku 2000. godine.

U tužbi se spominje kako je jedna slavna ženska osoba bila prisutna u prostoriji i posmatrala kako se muškarci smjenjuju sa svojom žrtvom.

Nedavno otkrivene slike, do kojih je došao Daily Mail, pokazuju kako je Dženifer Lopez u žestokoj svađi s Pi Didijem te iste noći. Međutim, nema sugestije da je poznata pjevačica i glumica ta misteriozna slavna ličnost niti je navedena u tužbi.

Ipak, sada, sa spominjanjem repera i svađom koja je isplivala na vidjelo iz te užasne večeri, Džej Lo je ponovo gurnuta u centar pažnje zbog veze s Pi Didijem koja je trajala od 1999. do 2001. godine, ali do danas baca "sjenku" na njenu reputaciju, prenosi Daily Mail.

Dženifer Lopez fotografisana tokom svađe s Pi Didijem. Daily Mail

# JAY-Z
# P DIDDY
# JENNIFER LOPEZ
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