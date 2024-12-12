Je li Dženifer Lopez umiješana u skandal: Osvanule fotografije iz noći napada na maloljetnicu

Pjevačica i glumica Dženifer Lopez (Jennifer) uvučena je u skandal repera Džej Zija (Jay-Z) nakon što se pojavila fotografija na kojoj se svađa sa svojim tadašnjim momkom Pi Didijem (P Diddy) tokom noći za koju su njih dvojica optužena za silovanje djevojčice (13).

Džej Zi spomenut je u nedjelju u izmijenjenoj tužbi u kojoj su reperi optuženi da su učestvovali u navodnom napadu na maloljetnicu na zabavi MTV VMA u Njujorku 2000. godine.

U tužbi se spominje kako je jedna slavna ženska osoba bila prisutna u prostoriji i posmatrala kako se muškarci smjenjuju sa svojom žrtvom.