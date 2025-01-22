Nakon što je preživjela pakao: Dženifer Lopez konačno ima razlog za slavlje

Američka glumica, pjevačica i modna dizajnerica Dženifer Lopez (Jennifer) je tokom 2024. preživjela pakao, ali čini se da će ova godina biti mnogo bolja po nju.

Naime, ozbiljno je uzdrmao razvod braka s Benom Aflekom (Afleck), ali je 2025. krenula dobro jer je film "Unstoppable" apsolutni hit.

Film u kojem Lopez igra glavnu ulogu je već najgledaniji od svih koji su lansirani putem servisa za strimovanje Amazon Prime Video.

- Hvala svima na gledanju, posebno mojim nevjerovatnim fanovima - poručila je Lopez na Instagramu.