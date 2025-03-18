Objavljen razlog smrti drag kraljice The Vivienne: Istovremeno upozorili mlade osobe

Britanska drag kraljice The Vivienne preminula je u januaru u 32. godini, a njen menadžer objavio je uzrok njene smrti.

Ona je preminula od prekomjernog konzumiranja ketamina koji je uzrokovao srčani zastoj. Njeno beživotno tijelo pronađeno je u njenom domu koji se nalazi u blizini Chestera.

- Nadam se da ćemo objavljivanjem ove informacije podići svijest o opasnostima stalne upotrebe ketamina i tome šta on može učiniti vašem tijelu. 'Upotreba ketamina je u porastu, posebno među mladim ljudima. Mislim da se ne govori dovoljno opasnostima droge - naveo je za Attitude.

The Vivienne je ranije otvoreno govorila o svojoj borbi s ovisnošću. Između ostalog je navela da se počela drogirati iz dosade. Dodala je kako je nesvjesno ubijala samu sebe, ali i članove svoje porodice.

Ova drag kraljica postala je poznata 2019. godine, kada je odnijela pobjedu u britanskom izdanju showa "RuPaul's Drag Race".