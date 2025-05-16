Crnogorska voditeljica Adela Mulić za "Avaz": Ne pristajem na glumu, manipulaciju i PR ucjene

U svijetu glamura, crvenih tepiha i nepresušnih tračeva s javne scene, lako je izgubiti mjeru, ali Adela Mulić zna kako ostati iznad površnosti. Kao jedna od najprepoznatljivijih osoba crnogorskog TV džetset programa na Televiziji E, ona već godinama s osmijehom, stavom i elegancijom donosi priče iz života poznatih, ali i otvara vrata iza kulisa estrade.

U razgovoru za „Dnevni avaz“, Adela govori o susretima s najvećim zvijezdama Balkana, zanimljivostima koje kamera ne bilježi, ali i o tome koliko truda, stila i ozbiljnog rada stoji iza emisija koje publika najčešće doživljava kao laganu zabavu.

Da li Vam je ikada došlo da usred emisije izbacite gosta jer Vas je izbacio iz takta?

- Desilo mi se više puta da poželim da prekinem intervju zbog negativne energije i izražene nervoze sagovornika. To su situacije koje mogu biti posebno razočaravajuće, naročito kada prvi put imate priliku da razgovarate sa nekom javnom ličnošću koju ste dugo pratili na televiziji ili društvenim mrežama. Očekivanja su velika, ali realnost zna da bude potpuno suprotna, shvatite da ta osoba zapravo nema mnogo veze sa slikom koju je stvorila u javnosti. Često zaborave da smo mi, predstavnici medija, ti koji njima zapravo više trebamo nego oni nama, zato mora da postoji neko uzajamno poštovanje.

Bez potencijala

Je li Vas iko pokušao „kupiti“ za bolji PR u emisiji?

- Skoro mi se desilo da mi se javio jedan pjevač, pobjednik popularnog muzičkog takmičenja, koji nakon pobjede nije napravio ništa vrijedno pomena. Odbila sam da mu radim PR jer u njemu jednostavno nisam prepoznala ni potencijal, ni stvarnu želju za napretkom.

Ako biste mogli jednu stvar iz džetseta zauvijek izbrisati, šta bi to bilo?

- Iz svijeta džetseta izbacila bih sve one koji nemaju šta da ponude osim skandala. Ljude koji ne grade karijeru na talentu, radu i autentičnosti, već na provokacijama, namještenim aferama i privremenom viralnom trenutku. Također, rado bih izbacila i loše, toksične ljude, one koji u startu zrače negativno, koji kasne satima, ponašaju se bahato, i pritom očekuju poseban tretman. Nema ništa napornije od čekanja „zvijezde“ koja ne poštuje ni svoje vrijeme, ni tuđe, a još manje trud ekipe koja stoji iza kamere.

Milionski pregledi

Zašto zabava, džetset, estrada?

- Zato što to najbolje odgovara mom karakteru i senzibilitetu. Volim intrige, zaplete, rasplete. Volim da istražujem, da putujem. Sloboda koju mi daje ova vrsta novinarstva je nešto što mi omogućava da u potpunosti iskažem svoju kreativnost. U budućnosti ću se sigurno baviti popularizacijom šou-biz novinarstva u Crnoj Gori. Ljudi moraju da shvate da je ovo veoma zahtjevna, naporna i često stresna oblast. To što mnogi nisu dovoljno osviješćeni i obrazovani pa sebi daju za pravo da kažu da ovo nije novinarstvo, to je već drugi problem. Ova vrsta novinarstva je najplaćenija u svijetu, naročito u industriji Holivuda. Nismo ni svjesni koliko bismo novca zaradili za intervjue sa zvijezdama da živimo i radimo tamo. Žao mi je što je ova vrsta novinarstva, makar na Balkanu, još nedovoljno prepoznata. U Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji moramo više da radimo na tome, da stvorimo priliku ljudima da zavole ovaj tip novinarstva. Na početku je bilo jako teško probuditi i pokrenuti sve ovo, ali sada znam da nije bilo uzalud. Ostvariti milionske preglede u zemlji u kojoj ova oblast nije popularna je moj najveći uspjeh. Bukvalno smo natjerali ljude da nas gledaju, a kasnije su nas zavoljeli i pretvorili nas u naviku. Na kraju, vrlo je važno da istaknem da nisam samo estradni novinar, prije bih rekla da sam novinar koji radi sa poznatima iz svijeta muzike, glume i sporta. Novinar koji se povezuje sa ljudima koji imaju šta da ponude, a to je kvalitet. Ne volim sebe da ograničavam. Neki od mojih najgledanijih intervjua bili su upravo sa proslavljenim sportistima.