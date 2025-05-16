Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ISKRENO I DIREKTNO

Crnogorska voditeljica Adela Mulić za "Avaz": Ne pristajem na glumu, manipulaciju i PR ucjene

Najposebniji trenutak u mojoj karijeri bio je intervju sa Dinom Merlinom

Mulić: Desilo mi se da želim prekinuti intervju. Instagram

Eldar Abaz

16.5.2025

U svijetu glamura, crvenih tepiha i nepresušnih tračeva s javne scene, lako je izgubiti mjeru, ali Adela Mulić zna kako ostati iznad površnosti. Kao jedna od najprepoznatljivijih osoba crnogorskog TV džetset programa na Televiziji E, ona već godinama s osmijehom, stavom i elegancijom donosi priče iz života poznatih, ali i otvara vrata iza kulisa estrade.

U razgovoru za „Dnevni avaz“, Adela govori o susretima s najvećim zvijezdama Balkana, zanimljivostima koje kamera ne bilježi, ali i o tome koliko truda, stila i ozbiljnog rada stoji iza emisija koje publika najčešće doživljava kao laganu zabavu.

Da li Vam je ikada došlo da usred emisije izbacite gosta jer Vas je izbacio iz takta?

- Desilo mi se više puta da poželim da prekinem intervju zbog negativne energije i izražene nervoze sagovornika. To su situacije koje mogu biti posebno razočaravajuće, naročito kada prvi put imate priliku da razgovarate sa nekom javnom ličnošću koju ste dugo pratili na televiziji ili društvenim mrežama. Očekivanja su velika, ali realnost zna da bude potpuno suprotna, shvatite da ta osoba zapravo nema mnogo veze sa slikom koju je stvorila u javnosti. Često zaborave da smo mi, predstavnici medija, ti koji njima zapravo više trebamo nego oni nama, zato mora da postoji neko uzajamno poštovanje.

Bez potencijala

Je li Vas iko pokušao „kupiti“ za bolji PR u emisiji?

- Skoro mi se desilo da mi se javio jedan pjevač, pobjednik popularnog muzičkog takmičenja, koji nakon pobjede nije napravio ništa vrijedno pomena. Odbila sam da mu radim PR jer u njemu jednostavno nisam prepoznala ni potencijal, ni stvarnu želju za napretkom.

Ako biste mogli jednu stvar iz džetseta zauvijek izbrisati, šta bi to bilo?

- Iz svijeta džetseta izbacila bih sve one koji nemaju šta da ponude osim skandala. Ljude koji ne grade karijeru na talentu, radu i autentičnosti, već na provokacijama, namještenim aferama i privremenom viralnom trenutku. Također, rado bih izbacila i loše, toksične ljude, one koji u startu zrače negativno, koji kasne satima, ponašaju se bahato, i pritom očekuju poseban tretman. Nema ništa napornije od čekanja „zvijezde“ koja ne poštuje ni svoje vrijeme, ni tuđe, a još manje trud ekipe koja stoji iza kamere.

Milionski pregledi

Zašto zabava, džetset, estrada?

- Zato što to najbolje odgovara mom karakteru i senzibilitetu. Volim intrige, zaplete, rasplete. Volim da istražujem, da putujem. Sloboda koju mi daje ova vrsta novinarstva je nešto što mi omogućava da u potpunosti iskažem svoju kreativnost. U budućnosti ću se sigurno baviti popularizacijom šou-biz novinarstva u Crnoj Gori. Ljudi moraju da shvate da je ovo veoma zahtjevna, naporna i često stresna oblast. To što mnogi nisu dovoljno osviješćeni i obrazovani pa sebi daju za pravo da kažu da ovo nije novinarstvo, to je već drugi problem. Ova vrsta novinarstva je najplaćenija u svijetu, naročito u industriji Holivuda. Nismo ni svjesni koliko bismo novca zaradili za intervjue sa zvijezdama da živimo i radimo tamo. Žao mi je što je ova vrsta novinarstva, makar na Balkanu, još nedovoljno prepoznata. U Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji moramo više da radimo na tome, da stvorimo priliku ljudima da zavole ovaj tip novinarstva. Na početku je bilo jako teško probuditi i pokrenuti sve ovo, ali sada znam da nije bilo uzalud. Ostvariti milionske preglede u zemlji u kojoj ova oblast nije popularna je moj najveći uspjeh. Bukvalno smo natjerali ljude da nas gledaju, a kasnije su nas zavoljeli i pretvorili nas u naviku. Na kraju, vrlo je važno da istaknem da nisam samo estradni novinar, prije bih rekla da sam novinar koji radi sa poznatima iz svijeta muzike, glume i sporta. Novinar koji se povezuje sa ljudima koji imaju šta da ponude, a to je kvalitet. Ne volim sebe da ograničavam. Neki od mojih najgledanijih intervjua bili su upravo sa proslavljenim sportistima.

Mulić: Moj privatni život dosta pati. Instagram

Koji trenutak smatrate najposebnijim u karijeri?

- Najposebniji trenutak u mojoj karijeri bio je intervju sa Dinom Merlinom pred njegov koncert u Baru 2022. godine. Taj razgovor mi je ostao urezan u sjećanje jer sam bila jedina novinarka koja je tada uspjela da dođe do njega, uprkos prisustvu brojnih medijskih ekipa. Njegova rečenica: „Ja sam stvoren da svojom muzikom spajam narode“ obišla je cijeli region. Prvi put u karijeri sam, po završetku snimanja, zaplakala od sreće i ponosa.

Kako balansirate privatni život s javnim poslom koji nosi veliku izloženost?

- Moj privatni život dosta pati jer sam potpuno predana svom poslu. Ali se ne žalim, jer zaista volim ono što radim i to je jednostavno moj način života. Pa kada ću da radim i stvaram ako ne sada, kao mlada djevojka? Uvijek volim da istaknem, kad neko počne da mi se žali zbog toga: „Da li znaš koliko ljudi širom svijeta bi sve dali da mogu da rade posao koji vole, a nemaju priliku? Da li znaš koliko ljudi svakog jutra odlazi na posao koji ne vole, ljutiti i mrzovoljni?“, da nismo ni svjesni koliko smo zapravo srećni što smo među odabranima koji rade ono što žele i što nas ispunjava. Bit će vremena za odmor, uživanje i privatni život. Imam mali krug odabranih ljudi koji me razumiju, i kada imam svoj slobodan dan, tada se njima maksimalno posvetim. Potrudim se da se potpuno isključim i napunim baterije pozitivnom, čistom energijom.

Mulić: Volim intrige, zaplete, rasplete. Instagram

Profesionalni kompromis

S kim je teže sarađivati, s pjevačima koji su tek krenuli karijeru ili s velikim zvijezdama?

- Najljepša iskustva u ovom poslu imala sam upravo sa istinskim zvijezdama. Posebno me oduševila srdačnost i smirenost Zdravka Čolića, nije kasnio ni minut, sve je proteklo tačno onako kako smo se dogovorili, profesionalno i s mjerom. S druge strane, mlađe generacije, posebno predstavnici tzv. Z generacije, često djeluju potpuno nezainteresovano. Imaju deset PR-ova oko sebe, traže da im se unaprijed pošalju pitanja, prigovaraju oko svjetla, traže dodatna podešavanja, dramatizuju svaki detalj. Često je procedura da do njih dođete duža od samog intervjua. A kada se sve konačno završi, zovu i mole da se određeni dijelovi izbace, pokušavaju da cenzurišu ono što im u tom trenutku ne odgovara. Spremna sam na profesionalan kompromis, ali ne pristajem na glumu, manipulaciju i pritiske. 

# VODITELJICA
# CRNA GORA
# TELEVIZIJA
# ADELA MULIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.