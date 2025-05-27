Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NIŽU SE REAKCIJE

Tejlor Svift se nije pojavila na dodjeli AMA nagrada: Fanovi iznenađeni

Iako je bila nominovana u čak šest kategorija, nije osvojila nijednu nagradu

Tejlor Svift. Instagram

E. A.

27.5.2025

Tejlor Svift (Taylor Swift) nije se pojavila na ovogodišnjoj dodjeli Američkih muzičkih nagrada (AMA), a društvene mreže ubrzo su se ispunile komentarima od razočaranih fanova do šaljivih opaski i memova.

Nakon sedmica nagađanja, teorija i nada da će pjevačica prisustvovati ceremoniji i možda čak najaviti reizdanje albuma Reputation (Taylor's Version), obožavatelji su ostali bez ičega. Svift nije prošla crvenim tepihom, nije bila prisutna u publici dvorane Fontainebleau Las Vegas, niti se oglasila putem video poruke.

Iako je bila nominovana u čak šest kategorija, nije osvojila nijednu nagradu. Potpuno su dominirali drugi izvođači, prije svih Bili Ajliš (Billie Eilish), koja je osvojila sedam priznanja, uključujući izvođača godine, album godine, omiljenu pop izvođačicu, pop album i izvođača na turneji.

Ledi Gaga (Lady Gaga) i Bruno Mars (Bruno Mars) slavili su u kategoriji saradnje godine zahvaljujući hitu "Die With A Smile".

Društvene mreže su ubrzo reagovale, neki fanovi izrazili su tugu i razočaranje, dok su se drugi našalili na račun pjevačicinog izostanka.

- Čekali smo da Tejlor dođe i najavi Reputation (TV), a dobili – ništa, izgleda da ni ona nije mogla gledati ovu dosadnu dodjelu - bili su samo neki od komentara.

Fanovi se i dalje nadaju da će reizdanje Reputation (Taylor’s Version) ipak uskoro biti najavljeno, ali ovaj AMA vikend očigledno nije bio taj trenutak.

# TAYLOR SWIFT
# HOLLYWOOD
# AMERICAN MUSIC AWARDS
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.