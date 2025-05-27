Tejlor Svift se nije pojavila na dodjeli AMA nagrada: Fanovi iznenađeni

Tejlor Svift (Taylor Swift) nije se pojavila na ovogodišnjoj dodjeli Američkih muzičkih nagrada (AMA), a društvene mreže ubrzo su se ispunile komentarima od razočaranih fanova do šaljivih opaski i memova.

Nakon sedmica nagađanja, teorija i nada da će pjevačica prisustvovati ceremoniji i možda čak najaviti reizdanje albuma Reputation (Taylor's Version), obožavatelji su ostali bez ičega. Svift nije prošla crvenim tepihom, nije bila prisutna u publici dvorane Fontainebleau Las Vegas, niti se oglasila putem video poruke.

Iako je bila nominovana u čak šest kategorija, nije osvojila nijednu nagradu. Potpuno su dominirali drugi izvođači, prije svih Bili Ajliš (Billie Eilish), koja je osvojila sedam priznanja, uključujući izvođača godine, album godine, omiljenu pop izvođačicu, pop album i izvođača na turneji.

Ledi Gaga (Lady Gaga) i Bruno Mars (Bruno Mars) slavili su u kategoriji saradnje godine zahvaljujući hitu "Die With A Smile".