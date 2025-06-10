Blejk Lajvli nasmijana nakon što je sud odbacio Baldonijevu tužbu

Blejk Lajvli (Blake Lively) viđena je nasmijana na večeri koju je organizirao Chanel. 9. juna 2025. godine, u sklopu Tribeca Film Festivala. Pojavila se u bijeloj haljini s cvjetnim detaljima i nije skidala osmijeh s lica – samo nekoliko sati nakon što je donesena sudska odluka u njenu korist.

Odbačena tužba od 400 miliona dolara

Sudija Luis J. Liman (Lewis) odbacio je tužbu koju je Džastin Baldoni (Justin) podnio protiv Blejk Lajvli, njenog supruga Rajana Rejnoldza (Ryan Reynolds) i New York Timesa. U obrazloženju se navodi da Baldoni i njegova produkcijska kuća Wayfarer Studios nisu dokazali da je Lajvli odgovorna za bilo kakve izjave osim onih u zvaničnoj prijavi Kalifornijskom odjelu za građanska prava – dokumentu koji je zaštićen zakonom.

U pozadini – optužbe za seksualno uznemiravanje

Blejk Lajvli je u decembru 2024. godine podnijela prijavu protiv Baldonija, optužujući ga za seksualno uznemiravanje tokom snimanja filma It Ends With Us. Kao odgovor, Baldoni je pokrenuo tužbu za klevetu, tvrdeći da su Lajvli, Rejnoldz, glasnogovornica Lesli Slon (Leslie Sloane) i New York Times narušili njegov ugled.

Međutim, sud je zaključio da nije bilo dokaza da su optuženi sumnjali u istinitost navoda – što je ključno za dokazivanje klevete prema američkom zakonu.

"Potpuna pobjeda"

Odvjetnici Blejk Lajvli, Esra Hudson i Majk Gotlib (Mike Gottlieb), izjavili su da je riječ o "potpunoj pobjedi".

- Od prvog dana tvrdili smo da je ova tužba od 400 milijuna dolara besmislena i sud je to prepoznao - navodi se u njihovom saopćenju.