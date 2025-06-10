Jala Brat i Buba Corelli: Izgradili najprofitabilniji muzički brend u BiH

U vremenu kada se većina izvođača bori da preživi od svirki i nastupa, dvojac iz Sarajeva – Jala Brat i Buba Corelli, napravili su nešto što u BiH gotovo niko nije - izgradili muzički brend "Imperia" koji funkcioniše kao prava mala industrija.
Njihova imena već godinama garantuju milionske preglede na You Tubeu, pun klub, ali i ozbiljnu kontrolu nad produkcijom, distribucijom i brendiranjem svoje muzike. Jala i Buba više nisu samo izvođači, oni su proizvođači zvuka, stilova, pa i karijera drugih izvođača.
Većina hitova koje slušamo u posljednjih deset godina, kako u BiH tako i šire, nose producentski pečat ovog dvojca. Od Maje Berovića i Milna Stankovića do mladih trap izvođača, Jala i Buba su potpisivali stotine pjesama.
Dok su drugi čekali da ih neko snimi, oni su kupili studije, angažovali timove, i stvorili sistem u kojem kontrolišu svaki korak – od beata do finalnog miksa.
Milionski pregledi
Na prvi pogled – milioni pregleda na You Tubeu i Spotifyu znače popularnost. Ali, Jala i Buba su otišli dalje.
Zarađuju od digitalnih platformi (You Tube, Spotify, Apple Music), od nastupa širom regiona (i u dijaspori), od producenata kojima prodaju instrumentale i aranžmane, od saradnji s drugim izvođačima gdje uzimaju procentni udio u prihodima.
Brend kao firma
Njihovi spotovi izgledaju kao reklame za luksuzne brendove, ali iza glamura krije se promišljen branding. Svaki izlazak pjesme je marketinški ispraćen: od objava na društvenim mrežama do merch dizajna i promocije. Iza svega stoje ljudi koji funkcionišu kao PR, video produkcija, dizajn i distribucija. U praksi, to znači da Jala i Buba danas više liče na muzičke poduzetnike nego na klasične pjevače.
Od ulice do imperije
Počeli su iz sarajevskih naselja, gdje su prve pjesme snimali bez budžeta i podrške. Danas imaju kontakte s međunarodnim izvođačima, sarađuju s globalnim brendovima (kao Rick Ross) i ne zavise ni od jedne diskografske kuće.
Oni su sistem
U zemlji gdje mladi svakodnevno odlaze tražeći posao, njih dvojica su od svoje muzike napravili posao. Njihova muzika puni stotine klubova.
Jala i Buba su možda najveći "izvozni proizvod" bh. muzičke scene u posljednjih 30 godina. I to ne zato što su samo popularni – nego zato što su organizovani, samostalni i ispred svog vremena. U vremenu kada muzička industrija u BiH jedva postoji, oni su je, paradoksalno, izgradili sami.