Saša Mirković: Kriminalci su menadžeri, Ceca još sabotira Karleušu, estrada je puna crne magije

U ekskluzivnom intervjuu za "Avaz TV", koji vodi Eldar Abaz, o pokušaju ubistva, kriminalu i crnoj magiji na estradi razgovarali smo sa Sašom Mirkovićem, direktorom i osnivačem Hype produkcije.

- Mirković ističe da se u Zagrebu desio pokušaj ubistva, te da iza toga stoji Velibor Popović Popov, koji je sada u bjekstvu.

6' - Mirković ističe da se u Zagrebu desio pokušaj ubistva, te da iza toga stoji Velibor Popović Popov, koji je sada u bjekstvu.

- Mi se bavimo zabavom i gledamo kako da uveseljavamo ljude - kazao je Mirković.

Osim o napadu koji je preživio prije mjesec dana u Zagrebu, razgovarali smo i o estradnim menadžerima koji se bave kriminalnim radnjama, ali i crnoj magiji koja je sve više i više prisutna na estradnoj sceni.

Osim o napadu koji je preživio prije mjesec dana u Zagrebu, razgovarali smo i o estradnim menadžerima koji se bave kriminalnim radnjama, ali i crnoj magiji koja je sve više i više prisutna na estradnoj sceni.

8' - Osvrnuo se i na napad u Zagrebu, te istakao da je pao na koljena, a napadači su ga udarali nogama.





10' - Pop je pobjegao u Crnu Goru. Zagrebačko pravosuđe će ga vratiti u Hrvatsku.

13' - Mirković je mišljenja da je praćen, jer su ga pred hotelom sačekali.

15' - Operativni zahvat trajao je 4 sata, a Mirković ističe da je bilo pet preloma, te da je sve prošlo bez ikakvih problema.

18' - Prema navodima Mirkovića, pojedini mediji su spinovali da pokušaj ubistva ispadne kao tuča između dva muškaraca.

22' - Tokom napada, Mirkoviću je Pop govorio da više ne smije dirati Cecu i Acu Pejovića.

25' - Nasilje treba da prestane, jer svi koji ne pričaju o tome, to podržavaju, navodi Mirković.

27' - Dva kriminalca i dvije pjevačice iz kojih oni stoje, sada sjede u jednom žiriju, ispričao je Mirković.

29' - Države trebaju cenzurisati muziku, toga je bilo i u Jugoslaviji, ističe Mirković.

31' - Sa američke scene se prelilo i na našu, da se pjevači i estrada koriste crnom magijom.

34' - Mirković ističe da na estradi svega postoji, ali da su to neke posebne teme koje eksluzivno ispričati u nekom od narednih izadnja Avazovog intervjua.

36' - Pjesma na kojoj Mirković radi je puštena ekskluzivno u intervuju, a oslikava situaciju koja se desila.