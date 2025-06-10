Saša Mirković: Kriminalci su menadžeri, Ceca još sabotira Karleušu, estrada je puna crne magije

U ekskluzivnom intervjuu za "Avaz TV", koji vodi Eldar Abaz, o pokušaju ubistva, kriminalu i crnoj magiji na estradi razgovarali smo sa Sašom Mirkovićem, direktorom i osnivačem Hype produkcije.
AVAZOV INTERVJU
Osim o napadu koji je preživio prije mjesec dana u Zagrebu, razgovarali smo i o estradnim menadžerima koji se bave kriminalnim radnjama
Mirković: Sitni kriminalci stoje iza pjevačica. Avaz
U ekskluzivnom intervjuu za "Avaz TV", koji vodi Eldar Abaz, o pokušaju ubistva, kriminalu i crnoj magiji na estradi razgovarali smo sa Sašom Mirkovićem, direktorom i osnivačem Hype produkcije.
2' - O Hype produkciji i nastanku televizije.
- Mi se bavimo zabavom i gledamo kako da uveseljavamo ljude - kazao je Mirković.
5' - Dosadašnja postignuća Mirkovića.
10' - Pop je pobjegao u Crnu Goru. Zagrebačko pravosuđe će ga vratiti u Hrvatsku.
13' - Mirković je mišljenja da je praćen, jer su ga pred hotelom sačekali.
15' - Operativni zahvat trajao je 4 sata, a Mirković ističe da je bilo pet preloma, te da je sve prošlo bez ikakvih problema.
18' - Prema navodima Mirkovića, pojedini mediji su spinovali da pokušaj ubistva ispadne kao tuča između dva muškaraca.
22' - Tokom napada, Mirkoviću je Pop govorio da više ne smije dirati Cecu i Acu Pejovića.
25' - Nasilje treba da prestane, jer svi koji ne pričaju o tome, to podržavaju, navodi Mirković.
27' - Dva kriminalca i dvije pjevačice iz kojih oni stoje, sada sjede u jednom žiriju, ispričao je Mirković.
29' - Države trebaju cenzurisati muziku, toga je bilo i u Jugoslaviji, ističe Mirković.
31' - Sa američke scene se prelilo i na našu, da se pjevači i estrada koriste crnom magijom.
34' - Mirković ističe da na estradi svega postoji, ali da su to neke posebne teme koje eksluzivno ispričati u nekom od narednih izadnja Avazovog intervjua.
36' - Pjesma na kojoj Mirković radi je puštena ekskluzivno u intervuju, a oslikava situaciju koja se desila.
VAR PONIŠTIO POGODAK