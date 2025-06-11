Tajno vjenčanje Tejlor Svift i Travisa Kelsija

Fanovi Tejlor Svift (Taylor Swift) uvjereni su da se slavna pjevačica potajno udala za Travisa Kelsija (Travis Kelce), zvijezdu "Kansas City Chiefsa", nakon što je društvenim mrežama počela kružiti fotografija s vjenčanja njegovog kolege, NFL igrača Kolea Kmeta (Cole).

Na slici se vidi pismo s natpisom "Tejlor i Travis Kelsi" i oznakom "Stol 13", što je izazvalo lavinu komentara. Fotografiju je podijelila organizatorica vjenčanja Eli Notoli, koja je kasnije objasnila da je riječ o personaliziranim pismima za svakog gosta, koje je napisala mladenka Emili Jaroš (Emily Jarosz).

Istakla je i da Tejlor i Trevis nisu prisustvovali vjenčanju, jer su istog vikenda bili na svadbi Kelsijevog rođaka u Tenesiju. Ipak, fotografija je podstakla nova nagađanja – posebno jer su u prošlosti već kružile priče o mogućim zarukama para.

Prema navodima izvora bliskog paru, Trevis ozbiljno razmišlja o prosidbi, koja bi se mogla dogoditi odmah po završetku NFL sezone. Fanovi, naravno, s nestrpljenjem prate svaki znak.