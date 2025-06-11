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JANKO POPOVIĆ VOLARIĆ

Hrvatski glumac važi za najatraktivnijeg: Sada čeka dijete

Iako Lovorka nije željela govoriti o prinovi, to potvrđuju njezine nedavne fotografije iz javnosti na kojima se jasno vidi trudnički trbuščić

Janko Popović Volarić. Instagram

E. A.

11.6.2025

Glumac Janko Popović Volarić stao je na ludi kamen prošle godine, a sada sa svojom dugogodišnjom partnericom, kantautoricom Lovorkom Sršen, čeka dijete.

Kako prenosi Story.hr, kantautorica o ovoj temi zasad još uvijek ne želi govoriti.

Iako Lovorka nije željela govoriti o prinovi, to potvrđuju njezine nedavne fotografije iz javnosti na kojima se jasno vidi trudnički trbuščić.

Glumac već ima sina Davida, kojeg je dobio s pjesnikinjom Ines Peruško Rihtar.

– Jako sam rano postao otac. Bio sam tada jako, jako mlad. Imao sam 20 godina. Ali puno je vremena prošlo, David je prekrasan čovjek i zapravo se uvijek postavlja to pitanje godina – moraš u jednom trenutku shvatiti da si odgovoran. Ja sam u tome na neki način uspio, i njegova mama naravno. Živimo već jako dugo jedan normalan život oca i sina – rekao je Janko jednom prilikom.

Janko Popović Volarić je glumac poznat po svojim ulogama u hrvatskim filmovima i serijama. Njegov ljubavni život bio je predmet interesa medija, posebno nakon braka s glumicom Jelenom Veljačom i veze sa srbijanskom glumicom Tijanom Pečenčić. Ovoga puta, Janko je odlučio svoju sreću s Lovorkom zadržati za sebe.

Brak s Jelenom Veljačom završio je nakon tri godine, a veza s Tijanom Pečenčić, koja je započela na snimanju serije "Kud puklo da puklo", prekinuta je navodno zbog udaljenosti i profesionalnih obveza koje su ih držale na relaciji Beograd–Zagreb.

U nastavku pogledajte šta je ovaj hrvatski glumac rekao o Sarajevu, prilikom gostovanja na Sarajevo Film Festivalu.

# GLUMAC
# JANKO POPOVIĆ VOLARIĆ
# HRVATSKA
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