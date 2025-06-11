Hrvatski glumac važi za najatraktivnijeg: Sada čeka dijete

Glumac Janko Popović Volarić stao je na ludi kamen prošle godine, a sada sa svojom dugogodišnjom partnericom, kantautoricom Lovorkom Sršen, čeka dijete.
Kako prenosi Story.hr, kantautorica o ovoj temi zasad još uvijek ne želi govoriti.
Iako Lovorka nije željela govoriti o prinovi, to potvrđuju njezine nedavne fotografije iz javnosti na kojima se jasno vidi trudnički trbuščić.
Glumac već ima sina Davida, kojeg je dobio s pjesnikinjom Ines Peruško Rihtar.
– Jako sam rano postao otac. Bio sam tada jako, jako mlad. Imao sam 20 godina. Ali puno je vremena prošlo, David je prekrasan čovjek i zapravo se uvijek postavlja to pitanje godina – moraš u jednom trenutku shvatiti da si odgovoran. Ja sam u tome na neki način uspio, i njegova mama naravno. Živimo već jako dugo jedan normalan život oca i sina – rekao je Janko jednom prilikom.
Janko Popović Volarić je glumac poznat po svojim ulogama u hrvatskim filmovima i serijama. Njegov ljubavni život bio je predmet interesa medija, posebno nakon braka s glumicom Jelenom Veljačom i veze sa srbijanskom glumicom Tijanom Pečenčić. Ovoga puta, Janko je odlučio svoju sreću s Lovorkom zadržati za sebe.
Brak s Jelenom Veljačom završio je nakon tri godine, a veza s Tijanom Pečenčić, koja je započela na snimanju serije "Kud puklo da puklo", prekinuta je navodno zbog udaljenosti i profesionalnih obveza koje su ih držale na relaciji Beograd–Zagreb.
U nastavku pogledajte šta je ovaj hrvatski glumac rekao o Sarajevu, prilikom gostovanja na Sarajevo Film Festivalu.