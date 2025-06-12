Lepa Brena uživa u Monaku s porodicom

Lepa Brena jučer je na Instagramu podijelila fotografije s odmora u Monaku, gdje uživa sa suprugom Slobodanom Bobom Živojinovićem i mlađim sinom Viktorom. Objavila je više snimaka s putovanja, uključujući šetnju gradom i zajedničke trenutke s porodicom.

Fanovi su je zasuli komplimentima, a emotikoni srca u komentaru je ostavila i pjevačica Emina Jahović. Podsjetimo, početkom godine Brena je boravila i na Tajlandu, gdje su joj se na putovanju pridružili sin Viktor, njegova djevojka Sofija, suprug Boba i dugogodišnja prijateljica Kata Tomović.