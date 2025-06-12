Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PORODIČNI TRENUCI

Lepa Brena uživa u Monaku s porodicom

Povreda je nije zaustavila, već nakon 18 dana nastavila je s nastupima

Lepa Brena. Instagram

S. B.

12.6.2025

Lepa Brena jučer je na Instagramu podijelila fotografije s odmora u Monaku, gdje uživa sa suprugom Slobodanom Bobom Živojinovićem i mlađim sinom Viktorom. Objavila je više snimaka s putovanja, uključujući šetnju gradom i zajedničke trenutke s porodicom. 

Fanovi su je zasuli komplimentima, a emotikoni srca u komentaru je ostavila i pjevačica Emina Jahović. Podsjetimo, početkom godine Brena je boravila i na Tajlandu, gdje su joj se na putovanju pridružili sin Viktor, njegova djevojka Sofija, suprug Boba i dugogodišnja prijateljica Kata Tomović.

U decembru prošle godine, tokom koncerta u zagrebačkoj Areni, Brena je doživjela nezgodu kada je član tehničke ekipe pao na nju i slomio joj skočni zglob. Ipak, koncert je izvela do kraja, a odmah potom otišla na operaciju. Povreda je nije zaustavila – već nakon 18 dana nastavila je s nastupima.

# PJEVAČICA
# LEPA BRENA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (12)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.