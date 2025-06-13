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NAJVEĆA PODRŠKA

Ovo je supruga Dragana Stojkovića Bosanca: Uživaju u jednostavnim trenucima

Uprkos popularnosti koju uživa u javnosti, Bosanac porodični život drži daleko od kamera

Dragan Stojković Bosanac. Facebook

E. A.

13.6.2025

Popularni kompozitor i dugogodišnji član muzičkog žirija živi sa suprugom na Bežanijskoj kosi, a za domaće medije otkriva da najviše uživa u jednostavnim trenucima – kao što su odlazak na pijacu i porodični ručkovi.

– Oduvijek sam znao da je Dunja ona prava. Pazi me i priprema mi omiljenu hranu. Veoma volim punjene paprike, a ona to izvanredno pravi, kao i urmašice ili kadaif. Mnoge sam probao, ali kadaif moje Dunje može da se mjeri samo s onim iz Istanbula – ispričao je Bosanac u jednoj od rijetkih emotivnih ispovijesti o supruzi.

Njegova supruga Dunja decenijama je odlučno ostajala van reflektora.

– Nikada nije željela da bude zvijezda preko druge zvijezde. Ona mi je najveća i iskrena podrška u smislu ljubavi prema porodici i djeci, a dođem i ja tu na red kao suprug. Prava stvar je kad se to osjeti – rekao je kompozitor, a njegove riječi potvrdila je i njihova kćerka, pjevačica Aleksandra Džidža Stojković.

Dragan sa suprugom. Facebook

Uprkos popularnosti koju uživa u javnosti, Bosanac porodični život drži daleko od kamera, a upravo u Dunjinoj posvećenosti i skromnosti vidi ključ trajnog i stabilnog braka.

# ZVEZDE GRANDA
# DRAGAN STOJKOVIĆ BOSANAC
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