Ovo je supruga Dragana Stojkovića Bosanca: Uživaju u jednostavnim trenucima

Popularni kompozitor i dugogodišnji član muzičkog žirija živi sa suprugom na Bežanijskoj kosi, a za domaće medije otkriva da najviše uživa u jednostavnim trenucima – kao što su odlazak na pijacu i porodični ručkovi.

– Oduvijek sam znao da je Dunja ona prava. Pazi me i priprema mi omiljenu hranu. Veoma volim punjene paprike, a ona to izvanredno pravi, kao i urmašice ili kadaif. Mnoge sam probao, ali kadaif moje Dunje može da se mjeri samo s onim iz Istanbula – ispričao je Bosanac u jednoj od rijetkih emotivnih ispovijesti o supruzi.