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SRBIJANSKA PJEVAČICA

Teodora Džehverović zasijala na Devitovoj promociji albuma: Znam da budem anksiozna

Priznala je da ne bi snimila provokativan spot poput onog od Nikolije i Relje Popovića, o kojem se itekako priča

Teodora Džehverović: Stavila sam fokus na sebe. Instagram

S. B.

13.6.2025

Popularna pjevačica Teodora Džehverović, koju mnogi smatraju jednom od najatraktivnijih regionalnih muzičkih zvijezda, sinoć se pojavila na promociji novog projekta kolege Devita. 

Zvijezda večeri

U razgovoru sa medijima, Džehverović je otkrila i dio svoje intime, priznajući da se ponekad suočava s anksioznošću.

- Često sam anksiozna, prolazim kroz takve momente, da. Prođe svako kroz to, neko zna da je u pitanju anksioznost, neko ne zna. Znalo je da bude teško nekad, sad se okej borim sa tim - rekla je Teodora Džehverović.

Lični izazovi

Pjevačicu su više puta povezivali sa sportistima, a ona priznaje da je oni više ne interesuju.

- Idem poslije i na nastup Tee Tairović, ne zanima me da li su tamo sportisti, što kažete... (smijeh) Stavila sam fokus na sebe i na malo zdraviji život. Kad god izađem negdje, treba mi dva dana da se oporavim. Više volim film, nešto opuštenije, sutradan da odem u teretanu - istakla je pjevačica.

- Emotivna sam, često se zahvalim Bogu na svemu. Maštam o Areni, ali u ovom momentu ne. Svako je tu gdje treba da bude, bilo je teško doći i do ovoga gdje sam ja sada. Ako ne dođe do Arene, nikom ništa, i ovo je dobro. Od majke uvijek tražim savjete, ona me često savjetuje. Uvijek ima nešto da kaže, pa se nekad i ne složimo - istakla je Teodora, pa priznala da ne bi snimila provokativan spot poput onog od Nikolije i Relje Popovića, o kojem se itekako priča.

# TEODORA DŽEHVEROVIĆ
# PJEVAČICA
# DEVITO
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