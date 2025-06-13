Teodora Džehverović zasijala na Devitovoj promociji albuma: Znam da budem anksiozna

Popularna pjevačica Teodora Džehverović, koju mnogi smatraju jednom od najatraktivnijih regionalnih muzičkih zvijezda, sinoć se pojavila na promociji novog projekta kolege Devita.

Zvijezda večeri

U razgovoru sa medijima, Džehverović je otkrila i dio svoje intime, priznajući da se ponekad suočava s anksioznošću.

- Često sam anksiozna, prolazim kroz takve momente, da. Prođe svako kroz to, neko zna da je u pitanju anksioznost, neko ne zna. Znalo je da bude teško nekad, sad se okej borim sa tim - rekla je Teodora Džehverović.

Lični izazovi

Pjevačicu su više puta povezivali sa sportistima, a ona priznaje da je oni više ne interesuju.

- Idem poslije i na nastup Tee Tairović, ne zanima me da li su tamo sportisti, što kažete... (smijeh) Stavila sam fokus na sebe i na malo zdraviji život. Kad god izađem negdje, treba mi dva dana da se oporavim. Više volim film, nešto opuštenije, sutradan da odem u teretanu - istakla je pjevačica.

- Emotivna sam, često se zahvalim Bogu na svemu. Maštam o Areni, ali u ovom momentu ne. Svako je tu gdje treba da bude, bilo je teško doći i do ovoga gdje sam ja sada. Ako ne dođe do Arene, nikom ništa, i ovo je dobro. Od majke uvijek tražim savjete, ona me često savjetuje. Uvijek ima nešto da kaže, pa se nekad i ne složimo - istakla je Teodora, pa priznala da ne bi snimila provokativan spot poput onog od Nikolije i Relje Popovića, o kojem se itekako priča.