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OTVORILA DUŠU

Vesna Đogani se prisjetila djetinjstva: "Socijalna služba me uzela, bila sam prljava i masna"

Vesna se nikada nije stidjela priznati kako je živjela u bijedi i kako je često bila gladna

Vesna Đogani - Avaz
Vesna Đogani - Avaz
Vesna Đogani - Avaz
Vesna Đogani - Avaz
Vesna Đogani - Avaz
E. A.

13.6.2025

Pjevačica Vesna Đogani više puta je govorila o svom odrastanju u siromaštvu, kao i o periodu kada je boravila u Zvečanskoj.

Period koji je tada prošla nije joj ostao u lijepom sjećanju. Kad god se prisjeti tog životnog razdoblja, Vesna se rasplače.

Posebno emotivno reagira kada se spomene njeno djetinjstvo i njena majka.

– Nije imala gdje da živi, živjela je u sobičku. Bila je podstanarka i nije imala uvjete. Socijalna služba me je uzela dok sam još bila u pelenama. Mama nije znala kako da me čuva, radila je dva posla – ispričala je Vesna.

Vesna se nikada nije stidjela priznati kako je živjela u bijedi i kako je često bila gladna.

– Bila sam stalno prljava, s masnom kosom, u masnoj garderobi… mnogo sam smrdjela, bila gladna… – govorila je kroz suze za Grand, s knedlom u grlu.

# SRBIJA
# VESNA ĐOGANI
# PJEVAČICA
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