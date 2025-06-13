Ljubavni život Ramba Amadeusa: Bivša supruga u vezi s njegovim kumom

Poznati muzičar Antonije Pušić, javnosti poznat kao Rambo Amadeus, našao se u centru pažnje nakon što ga je producentkinja Lejla Kašić optužila za seksualno uznemiravanje.

Ova optužba ponovo je otvorila priču o njegovom privatnom životu, koji je i ranije intrigirao javnost.

Rambo je bio u dva braka. Njegova prva supruga bila je Biljana Milojević, profesorica psihologije, s kojom je bio u braku tri godine.

Brak i razvod

Nakon razvoda, upoznao je Karin, studentkinju njemačkog jezika. Sa njom se vjenčao i dobio troje djece – Iliju, Petra i Marka Antonija. Taj brak trajao je više od decenije, a završio se razvodom 2009. godine, iako su dugo tu informaciju krili od javnosti.

- Žena i ja smo se sudski razveli, ali smo se odmah, tri-četiri dana poslije razvoda, pomirili. Od tada živimo u vanbračnoj zajednici, tako da su naš razlaz, pa ekspresno pomirenje, ostali daleko od šire javnosti ‒ otkrio je muzičar u jednom intervjuu 2011. godine, piše "Hello".

Komična izjava

Mediji su ranije prenosili i tračeve o Rambovoj preljubi sa medicinskom sestrom, a tadašnji komentar njegove supruge izazvao je brojne reakcije i osmijehe – po svemu sudeći, bila je spremna na sve što brak sa muzičkom zvijezdom nosi.

- Ono što sigurno znam je da je u svakom slučaju podnošljivije saznanje da se radilo o medicinskoj sestri, nego o načelniku klinike. Pošto bunde ne nosim, vjerovatno bi tri slobodna vikenda ili sedmodnevni aranžman u Berlinu poslužili kao bolje rešenje - izjavila je Karin.