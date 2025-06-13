Fatmir Sulejmani za "Avaz": Ženim se, zbog Cece su me razapeli

Fatmir Sulejmani je prepoznatljivo ime bosanskohercegovačke estrade, a simpatije publike je stekao učešćem u takmičenju „Zvezde Granda“.

U "Avazovom intervjuu" otkrio je da staje na ludi kamen, ali i da sprema nove projekte.

- Sve je kako treba, složilo se sve. Kockice su se uklopile - kazao je Sulejmani u intervjuu koji na AVAZ TV.

Prisjetio se i napada koji je proživljavao zbog toga što je bio najavljen kao predgrupa udovici ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana, Svetalni Ražnatović Ceci.

Kompletan razgovor pogledajte u videoprilogu na početku teksta.

Besplatno se pretplatite na YouTube kanal Avaz TV.