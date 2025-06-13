Fatmir Sulejmani za "Avaz": Ženim se, zbog Cece su me razapeli

Fatmir Sulejmani je prepoznatljivo ime bosanskohercegovačke estrade, a simpatije publike je stekao učešćem u takmičenju „Zvezde Granda“.
OTVORIO DUŠU
Sve je kako treba, složilo se sve, kazao je
Fatmir Sulejmani: Gost "Avazovog intervjua". Avaz
Fatmir Sulejmani je prepoznatljivo ime bosanskohercegovačke estrade, a simpatije publike je stekao učešćem u takmičenju „Zvezde Granda“.
U "Avazovom intervjuu" otkrio je da staje na ludi kamen, ali i da sprema nove projekte.
- Sve je kako treba, složilo se sve. Kockice su se uklopile - kazao je Sulejmani u intervjuu koji na AVAZ TV.
Prisjetio se i napada koji je proživljavao zbog toga što je bio najavljen kao predgrupa udovici ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana, Svetalni Ražnatović Ceci.
Kompletan razgovor pogledajte u videoprilogu na početku teksta.
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