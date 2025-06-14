Ovo je posao koji je Emina Jahović radila prije pjevanja

Pjevačica Elma Sinanović diplomirala je novinarstvo na fakultetu u Novom Pazaru, iako je prvobitno sanjala da postane profesorica engleskog jezika.
Ipak, život je odveo u drugom pravcu – zahvaljujući podršci i utjecaju svog pokojnog supruga, Elma je zakoračila u svijet muzike i uspješno izgradila karijeru na estradi.
- Suprug je bio moja najveće podrška i vjetar u leđa, da nije bilo njega, ne znam ni da li bi se bavila muzikom. On je uvijek bio taj koji me je gurao da snimam. U početku, što se tiče tih tekstova i saradnika, nisam mogla da postignem to što sam željela. Tek poslije trećeg CD-a mi se nekako izbistrilo sve i onda sam počela da slušam muziku - rekla je Elma na televiziji "K1".
Elma i njen suprug bili su vlasnici jedne televizije, a njena sadašnja koleginica, Emina Jahović, radila je kao voditeljica vremenske prognoze.
- Emina je bila najljepša voditeljica vremenske prognoze ikada, na bilo kojoj televiziji. Bila je kao bombonica. Kratko joj je to bilo interesantno. Željela je uvijek da pjeva i ja sam joj pomogla da dođe do Dine Merlina. Bilo je tih razgovora, gdje su joj našli neke crnogorske kompozitore, ali ja sam odmah rekla da to ne rade i da je odvedu kod njega. Ljudi su me poslušali i u startu je napravila to što treba - otkrila je Elma.
Emina je jednom prilikom govorila o tome.
- Rado se sjećam tinejdžerskih dana. Uživala sam tokom tog perioda koji sam provela radeći na televiziji i na radiju. Tada sam prvi put pokazala svoju kreativnu slobodu, koja me je kasnije i navela da krenem putem muzike i javnog života - rekla je Emina svojevremeno za "Kurir".