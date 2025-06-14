Ovo je posao koji je Emina Jahović radila prije pjevanja

Pjevačica Elma Sinanović diplomirala je novinarstvo na fakultetu u Novom Pazaru, iako je prvobitno sanjala da postane profesorica engleskog jezika.

Ipak, život je odveo u drugom pravcu – zahvaljujući podršci i utjecaju svog pokojnog supruga, Elma je zakoračila u svijet muzike i uspješno izgradila karijeru na estradi.

- Suprug je bio moja najveće podrška i vjetar u leđa, da nije bilo njega, ne znam ni da li bi se bavila muzikom. On je uvijek bio taj koji me je gurao da snimam. U početku, što se tiče tih tekstova i saradnika, nisam mogla da postignem to što sam željela. Tek poslije trećeg CD-a mi se nekako izbistrilo sve i onda sam počela da slušam muziku - rekla je Elma na televiziji "K1".