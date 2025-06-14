Kakvo društvo: Điđi Hadid, Bredli Kuper, Bred Pit i Ines de Ramono viđeni zajedno

Protekle večeri Điđi Hadid (Gigi Hadid) i Bredli Kuper (Bradley Cooper) uživali su u druženju sa Bredom Pitom (Brad Pitt) i njegovom partnericom Ines de Ramon (Ines de Ramon).

Ovaj izlazak uslijedio je nedugo nakon što su Hadid i Kuper službeno potvrdili svoju vezu. Kuper i Hadid prvi put su viđeni skupa u Njujorku (New York) 2023. godine, dok su Pit i de Ramon prvi put viđeni zajedno na Bonovom koncertu u Los Anđelesu (Los Angeles) 2022. godine.

Kuper i Pit razvili su prijateljstvo puno podrške kroz godine. Još 2020. godine Pit se zahvalio Kuperu što mu je pomogao da se otrijezni, a poznato je i da se Kuper i sam borio s ovisnošću do 29. godine.

- Otrijeznio sam se zahvaljujući ovom tipu i svaki dan mi je sretniji od tada - rekao je ranije Pit o Kuperu.