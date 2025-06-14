Nova titula za legendu fudbala, Sir Dejvid Bekam: Evo kako mu je čestitala supruga

Engleski fudbaler Dejvid Bekam (David Beckham) dobio je titulu viteza, te je nakon časti koju mu je ukazao kralj Čarls (King Charles) od sada i zvanično – Sir Dejvid Bekam (Sir David Beckham). Posebnu čestitku ovom prilikom uputila mu je njegova supruga Viktorija (Victoria Beckham), koja mu je na svom Instagram profilu posvetila emotivnu objavu uz njihovu zajedničku fotografiju.



- Oduvijek si bio moj vitez u sjajnom oklopu, a sada je to i službeno. Kakva čast, ne mogu biti ponosnija na tebe. Tvoja predanost stvarima koje su najvažnije – tvojoj zemlji, poslu, strasti i porodici – nikada nije posustala. Način na koji si tokom godina dotaknuo toliko života svojom ljubaznošću i poniznošću mnogo govori o tome kakav si čovjek i nastavlja nas svakodnevno inspirisati. Iznad svega, jako sam ponosna što te mogu nazvati svojim. Volim te puno - napisala je Viktorija. U komentarima ispod objave nizale su se brojne čestitke slavnom fudbaleru.

