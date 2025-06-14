Seka Aleksić o Jeleni Karleuši: "Ona je emotivna osoba, bolji je čovjek nego drugi"

Iako se često u javnosti govori o rivalitetima i tenzijama među zvijezdama domaće muzičke scene, pojedini odnosi iznenade svojom toplinom i međusobnim poštovanjem. Jedan od takvih primjera dolazi od pjevačice Seke Aleksić, koja je u nedavnom intervjuu iznijela svoje mišljenje o koleginici Jeleni Karleuši.

Seka, poznata po iskrenosti i otvorenom izražavanju emocija, nije krila divljenje prema Jeleninom karakteru i ljudskosti. U njenim riječima osjeti se poštovanje koje nadilazi profesionalne razlike i medijske naslove.

– Ja tvrdim da je ona jako emotivna osoba i da se ona jako, jako žrtvuje kada treba nekome pomoći... Ona je uvijek tu za svakog kada treba... Ona je meni draga i mislim da je od većine ljudi sa ovog estradnog neba bolji čovjek – izjavila je Seka.