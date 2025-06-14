Stoja odgovorila Mariji Šerifović: "Stvarno je dosta"

Stojanka Novaković Stoja, pjevačica prepoznatljivog glasa i autentične pojave na domaćoj muzičkoj sceni, oglasila se povodom izjave Marije Šerifović, koja je nedavno poručila da bi izvođači stariji od 60 godina trebalo da se povuku sa scene i odu u penziju.

U razgovoru za emisiju "5Cast", Stoja je odgovorila bez zadrške.

– Ja sada mogu da kažem: idem u penziju, ne moram više da radim ovaj posao. Mogu, jer sam obezbijedila i djecu i sebe. Ali neću. Ne želim da sjedim i da pjevam jer "moram", kako to neke mlađe kolegice kritikuju starije. Sve njih te godine čekaju, Bože moj, pa živjeli pa vidjeli. Starije kolege ne pjevaju zbog novca, jer su već izgradile karijere. One pjevaju jer publika to želi. Ako te narod traži i voli – ne smeta mu ni papuča, ni stolica, ni godine. Oni ne gledaju pjevača kao pojavu, nego slušaju emociju, pjesme, hitove. To ne može da iznese neko ko nije kroz to prošao, ko nije dao život tim pjesmama – rekla je Stoja.