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OTVOREN DO 19 SATI

Otvoren humanitarni bazar OREA Art Market, cilj skupiti 28.000 KM za "Srce za djecu oboljelu od raka"

Suosnivačica OREA Art Marketa Amra Džeko izjavila je da su ponosni na jubilarno deseto izdanje bazara na kojem su priredili bogat zabavni program

OREA Art Market - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Sajra Buljugija

15.6.2025

Jubilarno deseto izdanje humanitarnog OREA Art Marketa okupio je danas u sarajevskom otvorenom kinu Metalac 50 izlagača od kojih čak 18 iz Crne Gore, Hrvatske i Srbije.

Sav prihod od ulaznica, dio od prodaje i donacije partnera i prijatelja namijenjeni su Roditeljskoj kući Udruženja "Srce za djecu oboljelu od raka", a do danas je kroz OREA prikupljeno više od 72.000 KM za tu plemenitu svrhu. Cilj jubilarnog izdanja je zaokružiti tu priču i prikupiti ukupno 100.000 KM.

Riječ je o humanitarnom bazaru koji već šest godina okuplja kreativce, preduzetnike, umjetnike i male proizvođače iz Bosne i Hercegovine i regije radi promocije održivih, kreativnih i malih biznisa sa velikom misijom.

Suosnivačica OREA Art Marketa Amra Džeko izjavila je da su ponosni na jubilarno deseto izdanje bazara na kojem su priredili bogat zabavni program - dječiji kutak te devet kreativnih radionica za mališane.

Izrazila je posebno zadovoljstvo što manifestacija poprima regionalni karakter uz nadu da će se u budućnosti širiti u evropskim i globalnim okvirima.

Portparol marketa Senad Alibegović rekao je da su prvi put na događaj dobrodošli i posjetitelji s kućnim ljubimcima te je pozvao sve građane da ih posjete danas do 19 sati.

# OREA ART MARKET
# SARAJEVO
# AMRA DŽEKO
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