Otvoren humanitarni bazar OREA Art Market, cilj skupiti 28.000 KM za "Srce za djecu oboljelu od raka"

Jubilarno deseto izdanje humanitarnog OREA Art Marketa okupio je danas u sarajevskom otvorenom kinu Metalac 50 izlagača od kojih čak 18 iz Crne Gore, Hrvatske i Srbije.

Sav prihod od ulaznica, dio od prodaje i donacije partnera i prijatelja namijenjeni su Roditeljskoj kući Udruženja "Srce za djecu oboljelu od raka", a do danas je kroz OREA prikupljeno više od 72.000 KM za tu plemenitu svrhu. Cilj jubilarnog izdanja je zaokružiti tu priču i prikupiti ukupno 100.000 KM.

Riječ je o humanitarnom bazaru koji već šest godina okuplja kreativce, preduzetnike, umjetnike i male proizvođače iz Bosne i Hercegovine i regije radi promocije održivih, kreativnih i malih biznisa sa velikom misijom.