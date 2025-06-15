Amra Džeko za "Avaz": Ponosna sam na postignuto, htjeli smo pomoći Bosancima i Hercegovcima

Na jubilarnom, desetom izdanju Orea Art Marketa, koji se održava u Sarajevu, tradicionalno prisustvovala je i Amra Džeko - jedna od osnivačica i ambasadorica ovog projekta koji već godinama okuplja domaće dizajnere, umjetnike i kreativce iz cijele BiH.

- Danas je deseti Orea Art Market i jako sam ponosna što smo došli do ovog broja, od samog starta smo svim srcem vjerovali da ćemo rasti i napraviti jednu veliku stvar. I ne samo jedan bosanskohercegovčki brend te vrste, nego i regionalni - rekla je Džeko za "Avaz".

Supruga najboljeg bh. fudbalera Edina Džeke, kao i uvijek bila je raspoložena te je govorila za „Dnevni avaz“.

A na pitanje kako danas gleda na početke ovog projekta, istaknula je da je ideja o Orea Art Marketu nastala u želji da se što više čuje za mlade umjetnike iz BiH.

- Upravo iz ljubavi prema našim ljudima, da im pomognemo da se čuju i vide što dalje. Te da probamo da ih pošaljemo van granica BiH i da generalno podignemo njihov rad na što veći nivo - dodala je Džeko.

Ponosna je na sve ono što je sa kreativcima postigla u okviru Orea-e.

Šta je još sve rekla Džeko, pogledajte u videu.