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Darko Lazić napravio haos na mrežama: Utegao se u roze helanke

Ovaj par odudara od uobičajenog obrasca slavnih ličnosti koji na mrežama prikazuju isključivo savršenstvo

Darko Lazić - Avaz
Darko Lazić - Avaz
Darko Lazić - Avaz
Darko Lazić i Katarina - Avaz
Katarina i Darko Lazić - Avaz
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E. A.

15.6.2025

Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić često su aktivni na društvenim mrežama, a svojim pojavljivanjem i šalama koje prave osvojili su simpatije svojih pratilaca.

Ovaj par odudara od uobičajenog obrasca slavnih ličnosti koji na mrežama prikazuju isključivo savršenstvo – oni često podijele i neku malu prepirku, prirodan izgled i svakodnevni razgovor, što ih čini još simpatičnijima publici.

Koliko su skladni i koliko se dobro slažu, pokazuje i njihov posljednji video koji je nasmijao brojne pratioce.

Naime, fanovi poznatog pjevača ostali su u šoku kada su ga vidjeli u uskim, roze helankama i s roze kapom na glavi! Naravno, sve je bila šala – Darko i Kaća odlučili su zamijeniti odjeću i dobro se zabaviti pred kamerom.

Darko je nosio Kaćine mokre roze helanke, bijelu usku majicu i kapu u istoj nijansi, dok je Katarina obukla njegov široki šorts i majicu – što je na njoj izgledalo znatno komotnije.

Lavina komentara

– Došlo je vrijeme da i on mene zeza i snima. Bilo bi dosadno da smo normalni – napisala je Katarina uz video.

Snimak je odmah izazvao lavinu komentara na društvenim mrežama. Publika je bila oduševljena njihovim humorom i opuštenošću.

"Majko mila, smijem se naglas", "Vi ste kraljevi", "Gledam i ne vjerujem ahahahha", "Kako se uvukao u njih?" – bili su samo neki od brojnih komentara.

Mirniji život uz Katarinu

Podsjetimo, Darko je nakon brojnih turbulencija danas u znatno mirnijoj životnoj fazi, a bez ustručavanja priznaje da je za to najzaslužnija upravo njegova supruga Katarina.

– Ja sam bio problem u najavi još davno, ali mislim da sada više nisam – sada sam duša od čovjeka. Kaća je od mene napravila čovjeka. Iza uspješnog muškarca stoji još pametnija žena – da ga ukroti, usmjeri i izvede na pravi put. Žena je stub porodice, a muškarac je tu da je štiti. Žena je ta koja održava porodicu – rekao je Lazić u jednom od ranijih intervjua.
# ZVEZDE GRANDA
# ESTRADA
# SUPRUGA
# DARKO LAZIĆ
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