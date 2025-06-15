Darko Lazić napravio haos na mrežama: Utegao se u roze helanke

Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić često su aktivni na društvenim mrežama, a svojim pojavljivanjem i šalama koje prave osvojili su simpatije svojih pratilaca.

Ovaj par odudara od uobičajenog obrasca slavnih ličnosti koji na mrežama prikazuju isključivo savršenstvo – oni često podijele i neku malu prepirku, prirodan izgled i svakodnevni razgovor, što ih čini još simpatičnijima publici.

Koliko su skladni i koliko se dobro slažu, pokazuje i njihov posljednji video koji je nasmijao brojne pratioce.

Naime, fanovi poznatog pjevača ostali su u šoku kada su ga vidjeli u uskim, roze helankama i s roze kapom na glavi! Naravno, sve je bila šala – Darko i Kaća odlučili su zamijeniti odjeću i dobro se zabaviti pred kamerom.

Darko je nosio Kaćine mokre roze helanke, bijelu usku majicu i kapu u istoj nijansi, dok je Katarina obukla njegov široki šorts i majicu – što je na njoj izgledalo znatno komotnije.

Lavina komentara

– Došlo je vrijeme da i on mene zeza i snima. Bilo bi dosadno da smo normalni – napisala je Katarina uz video.

Snimak je odmah izazvao lavinu komentara na društvenim mrežama. Publika je bila oduševljena njihovim humorom i opuštenošću.