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PRVA DAMA

Video / Urnebesna reakcija Melanije Tramp: Dosađivala se na rođendanu svog supruga

Tramp je, navodno, za ovu paradu izdvojio čak 75 miliona dolara

Melanija i Donald Tramp. Platforma X

E. A.

15.6.2025

U Vašingtonu je jučer upriličeno slavlje povodom 79. rođendana Donalda Trampa (Donald Trump), aktuelnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, a sve je pratila velika vojna parada.

Mnogo pažnje, kao i obično, privukla je njegova supruga Melanija Tramp (Melania Trump), koja je ovog puta, pored elegancije, na društvenim mrežama postala tema zbog svoje navodne nezainteresovanosti za ono što se dešavalo na skupu.

Naime, prva dama Amerike snimljena je tokom parade kako sjedi zatvorenih očiju, djelujući pomalo umorno i kao da joj glava pada od dosade. Ubrzo se, međutim, trgla i počela da gleda oko sebe, iako i dalje nije izgledala kao da se previše zabavlja.

Njen snimak izmamio je mnoštvo komentara i šala na platformi X. 

- Baš me zanima šta je Melanija sanjala, Izgleda kao da tone u san, Jadna prva dama samo želi da se ovo završi, Ova parada je nešto najdosadnije prikazano na televiziji, nije ni čudo što Melanija spava — neke su od reakcija.

Tramp je, navodno, za ovu paradu izdvojio čak 75 miliona dolara, a u njoj je učestvovalo više od 7.000 pripadnika vojske, dok su prisutni imali priliku vidjeti i tenkove i avione iz Drugog svjetskog rata.

# PRVA DAMA
# MELANI TRUMP
# DONALD TRUMP
# AMERIKA
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