Video / Urnebesna reakcija Melanije Tramp: Dosađivala se na rođendanu svog supruga

U Vašingtonu je jučer upriličeno slavlje povodom 79. rođendana Donalda Trampa (Donald Trump), aktuelnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, a sve je pratila velika vojna parada.

Mnogo pažnje, kao i obično, privukla je njegova supruga Melanija Tramp (Melania Trump), koja je ovog puta, pored elegancije, na društvenim mrežama postala tema zbog svoje navodne nezainteresovanosti za ono što se dešavalo na skupu.

Naime, prva dama Amerike snimljena je tokom parade kako sjedi zatvorenih očiju, djelujući pomalo umorno i kao da joj glava pada od dosade. Ubrzo se, međutim, trgla i počela da gleda oko sebe, iako i dalje nije izgledala kao da se previše zabavlja.