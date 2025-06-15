Ana Nikolić i Rale dali sebi novu šansu: “Pomirili smo se, ali vidjet ćemo šta će biti”

Veza Ane Nikolić i Gorana Ratkovića Raleta poznata je po turbulentnim momentima, a par je više puta javno raskidao i pomirivao se.
Ipak, čini se da su sada odlučili da pokušaju ponovo i dali sebi novu priliku za zajednički život.
Ana je na posljednji nastup došla u društvu svoje ćerke Tare, a potom je iskreno govorila o svom emotivnom životu.
– Ja sam upravo stigla iz banje, sa rehabilitacije, pa me pitaš kako se osjećam. Odlično sam. U haosu sam. Da li neko zna neku dadilju možda? Rale je trenutno u ulozi dadilje i čuva Taru dok ja nastupam. Pomirili smo se i zasad je sve kako treba. Videćemo šta će biti za dva sata – rekla je Nikoli.
Dodala je i to da Rale misli da ako je dobar prema Tari, da će tako osvojiti i nju.
– Misli da ću se svaki put pomiriti sa njim i zaboraviti neke stvari. Međutim, nije tako. Oprostila sam mu ovaj put isključivo zbog ljubavi i zato što ga neizmjerno volim. Moja ćerka s tim nema veze. Ja sam Tarina mama, ona ima svog tatu i tu Rale apsolutno ne može ništa promijeniti. Kad prestanem da ga volim, više mu ništa neću opraštati. To nema nikakve veze s Tarom. Ona će uvijek moći da ide kod oca i kod Raleta, ali on više neće imati moj oprost – dodala je pjevačica.
Povodom brojnih pitanja o vjenčanju, Ana je priznala da to željno iščekuje, ali da to ne zavisi od nje.
– Ne znam. To je pitanje za Raleta. Ja bih to voljela. Isto važi i za pitanje kad izlazi novi album.
Za mlađe kolege ima savjet, te kaže da im nikada ne bi preproučila da budu kao ona.
– Recept za uspjeh je dosljednost, treba potrajati. Moj najveći uspjeh je što sam uvijek tražila nešto novo i nisam željela da ponavljam ništa u muzičkom smislu. Danas je najlakše biti uspješan. Ovi tiktokeri, blogeri – to stvarno više ne mogu da pohvatam. Tara to zna bolje od mene. Danas je svaka budala uspješna. Iskreno, mene je danas sramota da kažem da sam poznata, kad vidim ko sve sebe naziva poznatim i uspješnim. Sad samo pjevam, više nisam poznata – zaključila je Ana Nikolić za Blic.