Ana Nikolić i Rale dali sebi novu šansu: “Pomirili smo se, ali vidjet ćemo šta će biti”

Veza Ane Nikolić i Gorana Ratkovića Raleta poznata je po turbulentnim momentima, a par je više puta javno raskidao i pomirivao se.

Ipak, čini se da su sada odlučili da pokušaju ponovo i dali sebi novu priliku za zajednički život.

Ana je na posljednji nastup došla u društvu svoje ćerke Tare, a potom je iskreno govorila o svom emotivnom životu.

– Ja sam upravo stigla iz banje, sa rehabilitacije, pa me pitaš kako se osjećam. Odlično sam. U haosu sam. Da li neko zna neku dadilju možda? Rale je trenutno u ulozi dadilje i čuva Taru dok ja nastupam. Pomirili smo se i zasad je sve kako treba. Videćemo šta će biti za dva sata – rekla je Nikoli.

Dodala je i to da Rale misli da ako je dobar prema Tari, da će tako osvojiti i nju.