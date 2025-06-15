Evo kojoj pjevačici je Saša Popović pomogao: "Došla je bez prebijene pare"

Iako je Indira već ranije imala nekoliko albuma iza sebe – najprije sa "Južnim vetrom", a zatim i samostalni projekat 1995. godine s pjesmom „Srpkinja je mene majka rodila“ – finansijski problemi su je doveli do tačke kada više nije imala ni dinar u džepu. Upravo tada odlučila je da se obrati Saši Popoviću.

- Došla je u patikama i farmerkama, skromna, bez prebijene pare. Rekla mi je: "Ako možete nešto da mi uradite – super. Ako ne, laku noć i doviđenja." Tada sam joj obećao album i rekao da mi se javi prvog septembra - prisjetio se Popović u emisiji „Veče sa Indirom Radić“ emitovanoj 2014. na Grand televiziji.