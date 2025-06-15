Evo kojoj pjevačici je Saša Popović pomogao: "Došla je bez prebijene pare"

Saša Popović, dugogodišnji tvorac muzičkog carstva i prepoznatljivo lice balkanske estrade, ostaće upamćen kao neko ko je obilježio karijere brojnih pjevača.
Među njima je i Indira Radić, čiji je put do zvijezda krenuo upravo zahvaljujući njegovoj podršci u najkritičnijem trenutku.
Iako je Indira već ranije imala nekoliko albuma iza sebe – najprije sa "Južnim vetrom", a zatim i samostalni projekat 1995. godine s pjesmom „Srpkinja je mene majka rodila“ – finansijski problemi su je doveli do tačke kada više nije imala ni dinar u džepu. Upravo tada odlučila je da se obrati Saši Popoviću.
- Došla je u patikama i farmerkama, skromna, bez prebijene pare. Rekla mi je: "Ako možete nešto da mi uradite – super. Ako ne, laku noć i doviđenja." Tada sam joj obećao album i rekao da mi se javi prvog septembra - prisjetio se Popović u emisiji „Veče sa Indirom Radić“ emitovanoj 2014. na Grand televiziji.
Taj album, snimljen u produkciji ZAM, bio je prekretnica, a uslijedili su brojni hitovi, koncerti i milionske tiraže. Indira Radić danas spada među najuspješnije pjevačice sa Balkana, a sve to ne bi bilo moguće bez ključne podrške tada najuticajnijeg čovjeka estrade.
Njihova priča ostaje emotivna podsjetnica koliko jedan trenutak vjere i podrške može promijeniti život – a Popović je to činio iznova i iznova, sa mnogima.