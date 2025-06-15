Anu Nikolić zateklo pitanje o Karleuši: "Svađamo se, mirimo se"

Ana Nikolić nastupala je u Nišu, u skolopu jednog festivala, a publike se uželjela njenih nastupa, što svjedoči i broj prisutni.

Hitovi poput "Romale, romali", "Đavo", "Klinka" i mnogi drugi odjekivali su Nišom, a za medije Ana je bila izuzetno otvorena i vidno raspoložena.

Međutim, jedno pitanja je privuklo pažnju, a ono se odnosi na Jelenu Karleušu, s kojom se Ana svojvremeno putem medija i svađala.