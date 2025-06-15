Anu Nikolić zateklo pitanje o Karleuši: "Svađamo se, mirimo se"

Ana Nikolić nastupala je u Nišu, u skolopu jednog festivala, a publike se uželjela njenih nastupa, što svjedoči i broj prisutni.
Hitovi poput "Romale, romali", "Đavo", "Klinka" i mnogi drugi odjekivali su Nišom, a za medije Ana je bila izuzetno otvorena i vidno raspoložena.
Međutim, jedno pitanja je privuklo pažnju, a ono se odnosi na Jelenu Karleušu, s kojom se Ana svojvremeno putem medija i svađala.
Njih dvije su prije više od deceniju bile izuzetno dobre prijateljice, te je jednom prilikom Karleuša izjavila da želi duet sa Anom Nikolić. Međutim, prijateljestvo nije zaživjelo, te su putem medija vođeni obračuni.
Na pitanje novinara o tome što je Karleuša pohvalila prvi dio albuma Ane Nikolić, pjevačica se iznenadila te rekla da su njih dvije prijateljice već 100 godina.
- Svađamo se, mirimo se, ali u principu se poštujemo - kazala je Nikolić.
Da li su pop pjevačice zakopale ratne sjekire i odlučile pružiti ruku pomiranje, ostaje da vidimo. Karleuša se još nije oglašavala na platformi X, obzirom da je u posljednje vrijeme tamo najaktivnija, jer joj je Instagram nalog ponovo ugašen.