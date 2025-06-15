Pjevačica Andreana Čekić progovorila o ocu: "Nije bilo fizičkog nasilja, ali bilo je puno uvreda"

Pjevačica Andreana Čekić otvorila je srce i ispričala jedan od najemotivnijih i najtežih trenutaka u svom životu – ponovni susret s ocem nakon godina razdvojenosti. Iako je dugo gajila nadu da će to biti trenutak ispunjen ljubavlju i toplinom, stvarnost je, kako sama kaže, bila potpuno drugačija.

- Taj susret pamtim po tome što me nije ni prepoznao. Bila sam puno veće dijete nego što me zapamtio. Dočekao me na autobuskoj stanici, a ja sam imala strašnu tremu i ogromnu želju da ga zagrlim. Ali osjećaj koji me dočekao bio je hladan, bez one ljubavi koju sam toliko zamišljala i priželjkivala - iskreno je ispričala Andreana.

Njena priča ne završava tu. Bolna sjećanja vežu se i za razvod njenih roditelja, koji je, kako kaže, bio izuzetno težak i ostavio duboke rane.