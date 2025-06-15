Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PRISJETILA SE

Pjevačica Andreana Čekić progovorila o ocu: "Nije bilo fizičkog nasilja, ali bilo je puno uvreda"

Kada smo mama i ja otišle u Beč, nikada se s nijedne strane nije lijepo govorilo o onom drugom

Andreana Čekić. Instagram

E. A.

15.6.2025

Pjevačica Andreana Čekić otvorila je srce i ispričala jedan od najemotivnijih i najtežih trenutaka u svom životu – ponovni susret s ocem nakon godina razdvojenosti. Iako je dugo gajila nadu da će to biti trenutak ispunjen ljubavlju i toplinom, stvarnost je, kako sama kaže, bila potpuno drugačija.

- Taj susret pamtim po tome što me nije ni prepoznao. Bila sam puno veće dijete nego što me zapamtio. Dočekao me na autobuskoj stanici, a ja sam imala strašnu tremu i ogromnu želju da ga zagrlim. Ali osjećaj koji me dočekao bio je hladan, bez one ljubavi koju sam toliko zamišljala i priželjkivala - iskreno je ispričala Andreana.

Njena priča ne završava tu. Bolna sjećanja vežu se i za razvod njenih roditelja, koji je, kako kaže, bio izuzetno težak i ostavio duboke rane.

- Rastali su se ružno. Nije bilo fizičkog nasilja, ali bilo je puno uvreda i teških riječi. Ja sam bila svjedok svega toga. Kada smo mama i ja otišle u Beč, nikada se s nijedne strane nije lijepo govorilo o onom drugom. To mi nikada nije prijalo, i dan-danas me boli - rekla je pjevačica sa suzama u očima.
# ESTRADA
# ANDREANA ČEKIĆ
# PJEVAČICA
# OTAC
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.