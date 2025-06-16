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MUZIČKO TAKMIČENJE

Suzana Jovanović prvi put na sceni nakon smrti supruga: Evo šta će uručiti pobjedniku Zvezda Granda

To je najmanje što smo mogli učiniti sada kada radimo bez njega, rekao je Nedeljković

Saša Popović i Suzana Jovanović - Avaz
Suzana Jovanović i Saša Popović - Avaz
Suzana Jovanović i Saša Popović - Avaz
Suzana Jovanović i Saša Popović - Avaz
Saša Popović i Suzana Jovanović - Avaz
E. A.

16.6.2025

Pjevačica Suzana Jovanović će se prvi put pojaviti u javnosti nakon smrti supruga Saše Popovića, i to na finalu muzičkog takmičenja Zvezde Granda, koje će biti održano na Vidovdan, 28. juna. 

Tom prilikom, pobjedniku će lično uručiti statuu s likom Saše Popovića, u znak sjećanja na osnivača i dugogodišnjeg autora tog popularnog takmičenja.

Osim statue, pobjednik će dobiti i automobil, pjesmu, kao i marketinšku podršku.

Voditelj Voja Nedeljković je izjavio da je ideja o statui nastala iz želje da se simbolično oda počast čovjeku koji je stvorio takmičenje.

- To je najmanje što smo mogli učiniti sada kada radimo bez njega - rekao je.

Inače, spekuliše se da bi naredna sezona Zvezda Granda mogla da pređe na RTS, iako ostanak na Pinku još nije isključen.

# SAŠA POPOVIĆ
# ZVEZDE GRANDA
# SUZANA JOVANOVIĆ
# PJEVAČICA
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