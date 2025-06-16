Pjevačica se povlači sa scene: Džesi Džej zbog bolesti se pozdravila sa publikom

Džesi Džej (Jessie J) nedavno je objavila da joj je dijagnosticiran rak dojke. Zbog toga se jučer, tokom nastupa na festivalu Ljetni bal (Summertime Ball) na londonskom stadionu Vemblij (Wembley), oprostila od fanova.

Dok je izlazila na pozornicu, Džesi Džej (Jessie J) je u suzama odala počast onima koji su je podržali nakon što je objavila da joj je dijagnosticiran rak dojke.

- Danas je ovaj nastup ujedno i moj posljednji prije nego što krenem pobijediti rak dojke. Toliko mi je poseban, nemate pojma. Osjećam se tako posebno što sam iz Velike Britanije, što sam iskrena i što mogu reći kako se osjećam. Jako sam zahvalna na ovom životu, na vama, na karijeri, na sinu, partneru, mojim roditeljima, porodici, bendu i ekipi. Imamo toliko sreće, imamo toliko toga za šta živjeti, toliko radosti, toliko, toliko toga za učiniti - rekla je.

Britanska pjevačica Džesi Džej (Jessie J) podijelila je prva iskustva o suočavanju s rakom dojke.

- Jučer mi je bio najgori dan, bilo je loše - rekla je pjevačica.

Kao što je već poznato, pjevačica je u objavi na društvenim mrežama nedavno otkrila da joj je dijagnosticiran rak dojke, koji je još uvijek u ranoj fazi. Tada je rekla da će se nakon liječenja vratiti karijeri.