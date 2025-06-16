Poznati progovorili o teškim zdravstvenim bitkama: Od korone i karcinoma do srčanog udara

Poznati pjevač narodne muzike Hasan Dudić u decembru 2021. godine bio je hitno hospitaliziran zbog narušenog zdravlja, nakon što se zarazio koronavirusom. Njegovo zdravstveno stanje bilo je ozbiljno, a ljekari su se danonoćno borili da mu spase život.
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Nakon duge i iscrpljujuće borbe, Hasan se uspio oporaviti, a danas otvoreno govori o posljedicama koje su ostale nakon bolesti.
- Navikao sam na patnju i muke, ali ova korona je veoma neugodna. Nisam ja jedini koji je to osjetio – mnogo ljudi je oboljelo, mnogi su umrli. Imao sam ozbiljne posljedice, primao sam i kiseonik - ispričao je Hasan.
Hemoterapija mi je jedina nada
Pjevač Zoran Kalezić obolio je od karcinoma pluća, a krajem prošle godine je operisan. Iako je iscrpljen, ne odustaje od borbe.
- Borim se. Sada idem na hemoterapiju. Te hemoterapije su jedina nada čovjeku koji ima rak pluća – one mogu da "kupe" dvije-tri godine života. Ja vjerujem u medicinu - rekao je Kalezić tada.
Srčani udar ga promijenio iz temelja
Pjevač Nemanja Nikolić doživio je srčani udar prije šest godina, što ga je natjeralo da se povuče iz javnosti i radikalno promijeni stil života.
Nemanja Nikolić. Instagram
Nemanja Nikolić. Instagram
- Počeo sam mlad da se bavim muzikom i vodio sam boemski život. Kad su drugi spavali, ja sam radio. Neredovna ishrana, alkohol, cigarete… organizam je jednostavno kolabirao - kazao je Nikolić.
Priznao je da mu je bilo teško da se odrekne cigareta, ali da se zbog porodice trudio da ostane na terapiji.
- Nisam mogao funkcionisati od lijekova, uspavljivali su me. Moja supruga je pisala imena naše djece na kutije lijekova, da ih ne zaboravim. Od tada ne izlazim, pijem samo vodu i mirniji sam čovjek - istakao je.
Četiri operacije štitne žlijezde
Pjevačica Mira Škorić je čak četiri puta operisala rak štitne žlijezde. Danas živi povučenije i svjesna je da je bolest i dalje dio njenog života.
- Iskreno, ta borba nikada ne prestaje. Najviše mrzim rečenicu: 'Pobijedila sam rak.' To se nikada ne smije izgovoriti – bolest se može vratiti. Dugo sam to krila od porodice jer sam ih željela zaštititi. Moja majka je 2017. godine preminula od srca… sve to ostavlja trag - ispričala je Škorić.
Pauza zbog diskus hernije
Glumac Dragan Gagi Jovanović napravio je višegodišnju pauzu u karijeri zbog problema s kičmom izazvanih diskus hernijom:
- Godinama sam gurao kolica, miješao malter, pravio dvije kuće. Volim sport, a tenis je, ispostavilo se, najgori za moju povredu. Došlo je do pucanja, a nisam to ozbiljno shvatao. Kad sam se ukočio, otišao sam na magnetnu rezonancu – i tada su mi rekli da moram na operaciju - naveo je Jovanović tada.
Dragan Gagi Jovanović. Instagram
Dragan Gagi Jovanović. Instagram
Na sreću, operacija nije bila potrebna – terapije, banje i pravilne vježbe pomogle su mu da se oporavi.
Znam gdje idem, zato se ne sekiram
Nakon četiri operacije karcinoma, prvu još 1999. godine, pjevačica Nada Obrić danas živi mirnije i pomirena sa sobom:
- Imam obezbijeđeno grobno mjesto u Beogradu, na Bežanijskoj kosi, pored muža s kojim imam djecu. Ne sekiram se jer znam gdje idem. Jednom sam već ‘otplovila’ tamo i bilo mi je prelijepo. Bilo mi je žao što sam se vratila. Znam da mi je Bog obezbijedio to lijepo mjesto - kazala je Obrić.
Iza reflektora i glamura kriju se teške bitke, usponi i padovi. Ove javne ličnosti otvoreno su govorile o svojim zdravstvenim izazovima, podsjećajući nas da su, uprkos slavi, jednako krhki kao i svi drugi.