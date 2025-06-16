Poznati progovorili o teškim zdravstvenim bitkama: Od korone i karcinoma do srčanog udara

Poznati pjevač narodne muzike Hasan Dudić u decembru 2021. godine bio je hitno hospitaliziran zbog narušenog zdravlja, nakon što se zarazio koronavirusom. Njegovo zdravstveno stanje bilo je ozbiljno, a ljekari su se danonoćno borili da mu spase život. Nakon duge i iscrpljujuće borbe, Hasan se uspio oporaviti, a danas otvoreno govori o posljedicama koje su ostale nakon bolesti.

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- Navikao sam na patnju i muke, ali ova korona je veoma neugodna. Nisam ja jedini koji je to osjetio – mnogo ljudi je oboljelo, mnogi su umrli. Imao sam ozbiljne posljedice, primao sam i kiseonik - ispričao je Hasan. Hemoterapija mi je jedina nada Pjevač Zoran Kalezić obolio je od karcinoma pluća, a krajem prošle godine je operisan. Iako je iscrpljen, ne odustaje od borbe.

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- Borim se. Sada idem na hemoterapiju. Te hemoterapije su jedina nada čovjeku koji ima rak pluća – one mogu da "kupe" dvije-tri godine života. Ja vjerujem u medicinu - rekao je Kalezić tada. Srčani udar ga promijenio iz temelja Pjevač Nemanja Nikolić doživio je srčani udar prije šest godina, što ga je natjeralo da se povuče iz javnosti i radikalno promijeni stil života.

Nemanja Nikolić . Instagram Nemanja Nikolić . Instagram

- Počeo sam mlad da se bavim muzikom i vodio sam boemski život. Kad su drugi spavali, ja sam radio. Neredovna ishrana, alkohol, cigarete… organizam je jednostavno kolabirao - kazao je Nikolić. Priznao je da mu je bilo teško da se odrekne cigareta, ali da se zbog porodice trudio da ostane na terapiji.

- Nisam mogao funkcionisati od lijekova, uspavljivali su me. Moja supruga je pisala imena naše djece na kutije lijekova, da ih ne zaboravim. Od tada ne izlazim, pijem samo vodu i mirniji sam čovjek - istakao je. Četiri operacije štitne žlijezde Pjevačica Mira Škorić je čak četiri puta operisala rak štitne žlijezde. Danas živi povučenije i svjesna je da je bolest i dalje dio njenog života.

Mira Škorić . Instagram Mira Škorić . Instagram

- Iskreno, ta borba nikada ne prestaje. Najviše mrzim rečenicu: 'Pobijedila sam rak.' To se nikada ne smije izgovoriti – bolest se može vratiti. Dugo sam to krila od porodice jer sam ih željela zaštititi. Moja majka je 2017. godine preminula od srca… sve to ostavlja trag - ispričala je Škorić. Pauza zbog diskus hernije Glumac Dragan Gagi Jovanović napravio je višegodišnju pauzu u karijeri zbog problema s kičmom izazvanih diskus hernijom: - Godinama sam gurao kolica, miješao malter, pravio dvije kuće. Volim sport, a tenis je, ispostavilo se, najgori za moju povredu. Došlo je do pucanja, a nisam to ozbiljno shvatao. Kad sam se ukočio, otišao sam na magnetnu rezonancu – i tada su mi rekli da moram na operaciju - naveo je Jovanović tada.

Dragan Gagi Jovanović . Instagram Dragan Gagi Jovanović . Instagram

Na sreću, operacija nije bila potrebna – terapije, banje i pravilne vježbe pomogle su mu da se oporavi. Znam gdje idem, zato se ne sekiram Nakon četiri operacije karcinoma, prvu još 1999. godine, pjevačica Nada Obrić danas živi mirnije i pomirena sa sobom: - Imam obezbijeđeno grobno mjesto u Beogradu, na Bežanijskoj kosi, pored muža s kojim imam djecu. Ne sekiram se jer znam gdje idem. Jednom sam već ‘otplovila’ tamo i bilo mi je prelijepo. Bilo mi je žao što sam se vratila. Znam da mi je Bog obezbijedio to lijepo mjesto - kazala je Obrić.

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