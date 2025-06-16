Saša Lošić bez prepoznatljivog kačketa i četrdesetak godina mlađi





Jedan od prepoznatljivijih dijelova imidža poznatog muzičara i vođe Plavog orkestra Saše Lošića je kapa, tačnije kačket. Još od prvog hita Plavog orkestra, Suada, Lošić je imao kačket na glavi i do danas se u javnosti niti jednom nije pojavio bez ovog modnog detalja.

Zbog toga je zanimljiva svaka fotografija na kojoj se vidi Lošić bez prepoznatljivog dodatka.

Na društvenim mrežama se ovih dana pojavila jedna takva fotografija. Radi se o fotografiji Lošine iskaznice za mjesečnu kartu za javni gradski prevoz. U pitanju je učenička mjesečna karta, tako da je i fotografija na njoj nastala vjerovatno prije 40-tak godina, u vrijeme kada je Loša imao godina kao i junaci nekih od njegovh najpoznatijih pjesama.