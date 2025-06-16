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GOKČE BAHADIR

Poznata turska glumica: Uhvaćena u aferi sa svekrom

Uspjela je pronaći novu sreću i danas je inspiracija mnogima

Gokče Bahadir. Instagram

S. B.

16.6.2025

Gokče Bahadir (Gokçe Bahadir), široj publici najpoznatija po svojoj upečatljivoj ulozi u hit turskoj seriji "Kad lišće pada", danas živi sretan život u braku s muzičarom Emirom Ersojem (Emirom Ersoyem).

Ipak, njena prošlost bila je ispunjena turbulencijama. Prvi brak s poznatim glumcem Alijem Sunalom trajao je samo godinu dana, a iako su u početku tvrdili da su se razišli zbog različitih životnih puteva, kasnije su se pojavile šokantne tvrdnje da je Ali, Gokče, zatekao u intimnoj situaciji s njegovim ocem. 

Ova bolna priča ostavila je duboke tragove, ali Gokče je uspjela pronaći novu sreću i danas je inspiracija mnogima, pokazujući koliko je važno imati snage da se krene dalje i izgradi život ispunjen ljubavlju i mirom.

# GLUMICA
# GOKÇE BAHADIR
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