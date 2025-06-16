Poznata turska glumica: Uhvaćena u aferi sa svekrom

Gokče Bahadir (Gokçe Bahadir), široj publici najpoznatija po svojoj upečatljivoj ulozi u hit turskoj seriji "Kad lišće pada", danas živi sretan život u braku s muzičarom Emirom Ersojem (Emirom Ersoyem).

Ipak, njena prošlost bila je ispunjena turbulencijama. Prvi brak s poznatim glumcem Alijem Sunalom trajao je samo godinu dana, a iako su u početku tvrdili da su se razišli zbog različitih životnih puteva, kasnije su se pojavile šokantne tvrdnje da je Ali, Gokče, zatekao u intimnoj situaciji s njegovim ocem.

Ova bolna priča ostavila je duboke tragove, ali Gokče je uspjela pronaći novu sreću i danas je inspiracija mnogima, pokazujući koliko je važno imati snage da se krene dalje i izgradi život ispunjen ljubavlju i mirom.