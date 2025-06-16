Dobili titulu pobjednika, pa nestali sa scene: Ovi pjevači nisu iskoristili trenutak slave

Zvezde Granda su iznjedrile mnogo poznatih estradnih imena i pjevača koji danas pune klubove širom regiona. Međutim, zanimljivo je da u većini slučajeva oni koji su postali velike zvijezde nisu bili pobjednici ovog muzičkog takmičenja.
Većina pobjednika je nakon pobjede nestala sa muzičke scene i reklo bi se da nisu dobro iskoristili svoj trenutak.
Darko Martinović
Pobjednik šeste sezone, Martinović se borio za titulu sa Aleksom Radenkovićem i odnio pobjedu zahvaljujući glasovima publike.
Iako je bio u generaciji sa Milicom Pavlović, Andreanom Čekić i Nadicom Ademov – koje su ostvarile velike karijere – Darko se povukao iz javnosti i muzičke scene.
Dušan Svilar
Pobjednik treće sezone stekao je brojne simpatije gledalaca. Nakon "Zvezda Granda" više puta je pokušao predstavljati Srbiju na Evroviziji, ali bez uspjeha. Kasnije se posvetio klasičnom pjevanju i nastupa daleko od reflektora komercijalne estrade.
Stefan Petrušić
Pobjednik pete sezone savladao je Ivanu Pavković u superfinalu. Iako je u tom trenutku bio miljenik publike, nije se zadržao na sceni. Naknadno je bio angažiran kao voditelj u okviru istog takmičenja.
Riste Risteski
Pobjednik dvanaeste sezone iz Sjeverne Makedonije, upoređivan je sa Tošetom Proeskim. Ipak, unatoč komplimentima žirija i velikim očekivanjima, nije započeo ozbiljnu muzičku karijeru, te je ubrzo nestao iz fokusa.
Mahir Mulalić
Pobjednik posljednje sezone, iz tima Marije Šerifović, odmah nakon trijumfa izgubio je statuu Zvezde Granda, a prvi singl prošao je gotovo neprimijećeno.
Njegov potencijal još nije zaživio u punom smislu na estradi. Mahir je pobrao simpatije i duhovotim odgovorom Jeleni Karleuši, koja mu je bila u žiriju.
Naime, Karleuša je istakla da Mulalić nije bio za šest glasova, makar se ona prevrnula, a on joj je šaljivim tonom odgovorio da se prevrne.