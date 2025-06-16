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ZVEZDE GRANDA

Dobili titulu pobjednika, pa nestali sa scene: Ovi pjevači nisu iskoristili trenutak slave

Međutim, zanimljivo je da u većini slučajeva oni koji su postali velike zvijezde nisu bili pobjednici ovog muzičkog takmičenja

Povukli se iz javnosti. Instagram

Eldar Abaz
Piše: Eldar Abaz

16.6.2025

Zvezde Granda su iznjedrile mnogo poznatih estradnih imena i pjevača koji danas pune klubove širom regiona. Međutim, zanimljivo je da u većini slučajeva oni koji su postali velike zvijezde nisu bili pobjednici ovog muzičkog takmičenja.

Većina pobjednika je nakon pobjede nestala sa muzičke scene i reklo bi se da nisu dobro iskoristili svoj trenutak.

Darko Martinović

Pobjednik šeste sezone, Martinović se borio za titulu sa Aleksom Radenkovićem i odnio pobjedu zahvaljujući glasovima publike.

Iako je bio u generaciji sa Milicom Pavlović, Andreanom Čekić i Nadicom Ademov – koje su ostvarile velike karijere – Darko se povukao iz javnosti i muzičke scene.

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Dušan Svilar

Pobjednik treće sezone stekao je brojne simpatije gledalaca. Nakon "Zvezda Granda" više puta je pokušao predstavljati Srbiju na Evroviziji, ali bez uspjeha. Kasnije se posvetio klasičnom pjevanju i nastupa daleko od reflektora komercijalne estrade.

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Stefan Petrušić

Pobjednik pete sezone savladao je Ivanu Pavković u superfinalu. Iako je u tom trenutku bio miljenik publike, nije se zadržao na sceni. Naknadno je bio angažiran kao voditelj u okviru istog takmičenja.

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Riste Risteski

Pobjednik dvanaeste sezone iz Sjeverne Makedonije, upoređivan je sa Tošetom Proeskim. Ipak, unatoč komplimentima žirija i velikim očekivanjima, nije započeo ozbiljnu muzičku karijeru, te je ubrzo nestao iz fokusa.

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Mahir Mulalić

Pobjednik posljednje sezone, iz tima Marije Šerifović, odmah nakon trijumfa izgubio je statuu Zvezde Granda, a prvi singl prošao je gotovo neprimijećeno. 

Mahir Mulalić. Instagram

Njegov potencijal još nije zaživio u punom smislu na estradi. Mahir je pobrao simpatije i duhovotim odgovorom Jeleni Karleuši, koja mu je bila u žiriju.

Naime, Karleuša je istakla da Mulalić nije bio za šest glasova, makar se ona prevrnula, a on joj je šaljivim tonom odgovorio da se prevrne.

# ZVEZDE GRANDA
# RISTE RISTESKI
# DARKO MARTINOVIĆ
# MAHIR MULALIĆ
# STEFAN PETRUŠIĆ
# DUŠAN SVILAR
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