Dobili titulu pobjednika, pa nestali sa scene: Ovi pjevači nisu iskoristili trenutak slave

Zvezde Granda su iznjedrile mnogo poznatih estradnih imena i pjevača koji danas pune klubove širom regiona. Međutim, zanimljivo je da u većini slučajeva oni koji su postali velike zvijezde nisu bili pobjednici ovog muzičkog takmičenja.

Većina pobjednika je nakon pobjede nestala sa muzičke scene i reklo bi se da nisu dobro iskoristili svoj trenutak.

Darko Martinović

Pobjednik šeste sezone, Martinović se borio za titulu sa Aleksom Radenkovićem i odnio pobjedu zahvaljujući glasovima publike.

Iako je bio u generaciji sa Milicom Pavlović, Andreanom Čekić i Nadicom Ademov – koje su ostvarile velike karijere – Darko se povukao iz javnosti i muzičke scene.