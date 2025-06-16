Kćerka Sindi Kraford izazvala brojne reakcije svojim izgledom

Kaja Gerber (Kaia Gerber), kćerka legendarne manekenke Sindi Kraford (Cindy Crawford), sve više učvršćuje svoj status modne ikone. Svojim pažljivo odabranim odjevnim kombinacijama oblikuje prepoznatljiv stil koji osvajа modni svijet.
Ovih dana snimljena je na ulicama Njujorka u kombinaciji koja bi, bez sumnje, dobila odobravanje i od samih Parižanki. Nosila je crvenu haljinu na vezanje oko vrata, ukrašenu sitnim bijelim tačkicama – uzorak koji se ove godine vratio među najpoželjnije trendove.
Romantičnu haljinu ukombinovala je s bijelim balerinkama s malom potpeticom – još jednim elementom francuskog šika. Kombinaciju je zaokružila crnom torbicom s metalnim detaljima, jednostavnom ogrlicom i upečatljivim zlatnim naušnicama.
Kaijin modni izbor potpuno je u skladu s trendovima za 2025. godinu. Magazin "Marie Claire" ističe da je crvena haljina s tačkicama hit sezone, a slične komade već su nosile i Olivia Rodrigo, Kajli Džener (Kylie Jenner), Džidži (Gigi) i Bela Hadid (Bella Hadid) i Riana (Rihanna), s potpisima prestižnih brendova poput "Balmaina", "Miu Miu" i "Saint Laurenta".
Zanimljivo je da je Kaja nosila gotovo identičnu haljinu još u aprilu 2023, brenda "Réalisation Par", u kombinaciji s baletankama i jednostavnom torbicom – potvrđujući da je bila ispred trenda koji je sada na vrhuncu.