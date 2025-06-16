Kćerka Sindi Kraford izazvala brojne reakcije svojim izgledom

Ovih dana snimljena je na ulicama Njujorka u kombinaciji koja bi, bez sumnje, dobila odobravanje i od samih Parižanki. Nosila je crvenu haljinu na vezanje oko vrata, ukrašenu sitnim bijelim tačkicama – uzorak koji se ove godine vratio među najpoželjnije trendove.

Romantičnu haljinu ukombinovala je s bijelim balerinkama s malom potpeticom – još jednim elementom francuskog šika. Kombinaciju je zaokružila crnom torbicom s metalnim detaljima, jednostavnom ogrlicom i upečatljivim zlatnim naušnicama.

Kaijin modni izbor potpuno je u skladu s trendovima za 2025. godinu. Magazin "Marie Claire" ističe da je crvena haljina s tačkicama hit sezone, a slične komade već su nosile i Olivia Rodrigo, Kajli Džener (Kylie Jenner), Džidži (Gigi) i Bela Hadid (Bella Hadid) i Riana (Rihanna), s potpisima prestižnih brendova poput "Balmaina", "Miu Miu" i "Saint Laurenta".

Zanimljivo je da je Kaja nosila gotovo identičnu haljinu još u aprilu 2023, brenda "Réalisation Par", u kombinaciji s baletankama i jednostavnom torbicom – potvrđujući da je bila ispred trenda koji je sada na vrhuncu.