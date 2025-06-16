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ELEGANCIJA

Hejli Biber pokazala kuhinju: Otkrila detalje doma

Sve je savršeno uklopljeno u Hejlin prepoznatljivi "clean girl" stil

Instagram

S. B.

16.6.2025

Hejli (Hailey) i Džastin Biber (Justin Bieber) povremeno s pratiteljima dijele detalje iz svog doma, što uvijek izazove veliku pažnju. Ovoga puta, Hejli je pokazala kutak svoje kuhinje u kojem se nalaze estetski privlačni i funkcionalni uređaji: retro toster "Smeg" i aparat za kafu "Breville Barista Touch".

Uređaji su smješteni na elegantnoj kamenoj ploči, ispod diskretno osvijetljene police s bijelim šoljicama i dekorativnim detaljima – sve savršeno uklopljeno u Hejlin prepoznatljivi "clean girl" stil koji naglašava čistoću, minimalizam i eleganciju.

"Smeg" toster oduševljava retro dizajnom i funkcijama poput podgrijavanja i odmrzavanja, dok "Breville" aparat za espreso pruža iskustvo kafe kao iz kafića, s ekranom na dodir, automatskim mlincem i mliječnim pjenilom.

Zahvaljujući naprednoj tehnologiji, zagrijava se za samo tri sekunde i pamti do osam omiljenih napitaka.

# HAILEY BIEBER
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