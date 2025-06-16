Milena Ćeranić otkrila detalje: "Bila sam psihički loše"

Pjevačicu Milenu Ćeranić i pjevača Amela Ćemana, poznatijeg kao Ćemo, ugostili su voditelji Goran Jovanović, Ivan Kleut i Olivija Jontić u emisiji Stars specijal na Kurir televiziji. Sa njima su komentarisali brojne estradne teme, ali i događaje iz svojih života i dosadašnjih karijera.
Milena Ćeranić je, nakon učešća u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", oprobala se i u rijalitiju "Farma". O tom periodu ne voli često govoriti u javnosti, ali je sada u emisiji iskreno otvorila dušu.
- Nisu postojale društvene mreže, mogao si postati popularan isključivo preko novina i televizije. Ali, nisam ja izabrala da postanem popularna preko Farme, već su to odlučili čelni ljudi Grand produkcije. Imala sam potpisan ugovor o marketingu i sve što oni misle da je dobro za moju promociju, ja sam trebala da podržim. Ili ćeš ti živjeti kao svijeća ili te neće biti – tako je bilo. Otišla sam tamo i provela se kao bosa po trnju, bila sam jedno šuntavo mlado biće koje ne zna za laži, ne folira se - priznaje Milena.
Pjevačica je opisala i svoju srećnu i stabilnu porodicu.
- Lijepo sam odrastala, imala sam dobar odnos s roditeljima, nije bilo tuča ni vike. Rasla sam u prelijepom okruženju. Ne mogu reći da mi je išta u životu smetalo, jer iz perspektive odrasle, emotivno i socijalno inteligentne Milene, sve je to bila dobra lekcija i škola. Ne bih ništa mijenjala, to je moj život. Kad sam izašla iz rijalitija, pitala sam se zašto ih nisam pobila, ali sada kada razmislim, ne bih mogla sa tim živjeti. Drago mi je što je vrijeme prošlo i što sam sebi oprostila - istakla je Ćeranić.
Milena je dodala da je najveću grešku napravila što je svoje ponašanje pravdala ukućanima koji su je svakodnevno kritikovali.
- Najviše mi je žao što sam sebe osuđivala zbog utjecaja drugih. Mislila sam da griješim. Imala sam samo 43 kilograma kada sam izašla iz rijalitija, što je dokaz koliko mi je stresno bilo. Žao mi je što sam pokušavala da se pravdam i što im nisam rekla: "Tjerajte se svi, ovo je moj život." Imala sam 23 godine u tom trenutku. Mami sam rekla da joj zamjeram samo jedno – što me nije naučila šta je zlo - kazala je pjevačica.