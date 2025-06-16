Milena Ćeranić otkrila detalje: "Bila sam psihički loše"

Pjevačicu Milenu Ćeranić i pjevača Amela Ćemana, poznatijeg kao Ćemo, ugostili su voditelji Goran Jovanović, Ivan Kleut i Olivija Jontić u emisiji Stars specijal na Kurir televiziji. Sa njima su komentarisali brojne estradne teme, ali i događaje iz svojih života i dosadašnjih karijera.

Milena Ćeranić je, nakon učešća u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", oprobala se i u rijalitiju "Farma". O tom periodu ne voli često govoriti u javnosti, ali je sada u emisiji iskreno otvorila dušu.

- Nisu postojale društvene mreže, mogao si postati popularan isključivo preko novina i televizije. Ali, nisam ja izabrala da postanem popularna preko Farme, već su to odlučili čelni ljudi Grand produkcije. Imala sam potpisan ugovor o marketingu i sve što oni misle da je dobro za moju promociju, ja sam trebala da podržim. Ili ćeš ti živjeti kao svijeća ili te neće biti – tako je bilo. Otišla sam tamo i provela se kao bosa po trnju, bila sam jedno šuntavo mlado biće koje ne zna za laži, ne folira se - priznaje Milena.