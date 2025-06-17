Erik Dejn otkrio kako mu je kćerka spasila život

Otkrio je kako mu je njegova trinaestogodišnja kći Đordžija (Georgia) spasila život kad više nije mogao plivati zbog bolesti.

Glumac Erik Dejn (Eric Dane), poznat po ulozi Marka Sloana u seriji Uvod u anatomiju, otvoreno je pričao o svojoj borbi s amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS) u intervjuu za "Good Morning America".

ALS je neurološka bolest koja dovodi do gubitka kontrole nad mišićima, a lijek još ne postoji. Dejn, bivši plivač i polo igrač, izgubio je funkciju desne ruke, a slabost se širi na lijevu.

- Skočio sam u ocean i odmah osjetio da ne mogu plivati, nisam imao dovoljno snage da se vratim do čamca. Pomislio sam: "O, Bože". U tom trenutku shvatio sam da više nisam siguran u vodi - ispričao je Dejn.

Porodična pozadina

Unatoč svemu, Dejn ostaje pozitivan. Nastavlja snimati seriju "Euphoria", u kojoj glumi Kala Jakobsa (Cala Jacobsa). Ima dvoje djece s bivšom suprugom Rebekom Gejhart (Rebecom Gayheart), koja je povukla zahtjev za razvod mjesec dana prije njegove dijagnoze.

- Mi smo najbolji prijatelji. Jako smo bliski. Odlični smo u suroditeljstvu. Stvarno smo shvatili formulu kako ostati porodica i mislim da naša djeca imaju velike koristi od toga, a i mi. Mislim da je važno ne gledati na vezu koja završava kao na neuspjeh - rekla je Rebeka.