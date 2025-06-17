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U BARSELONI

Džejla Ramović diplomirala: Evo ko je sve prisustvovao ceremoniji

Putem društvenih mreža podijelila je više fotografija i snimaka sa ceremonije

Džejla sa porodicom. Instagram

E. A.

17.6.2025

Džejla Ramović jučer je otkrila da je diplomirala na EU Business Schoolu u Barseloni.

Putem društvenih mreža podijelila je više fotografija i snimaka sa ceremonije. Među objavljenim fotografijama bile su one sa porodicom i prijateljima. 

Posebnu pažnju privuklo je prisustvo slovenskog pjevača Bojana Cvjetićanina. 

Influenser Marko Vuletić, koji je bliski prijatelj Džejle Ramović podijelio je i posebnu objavu na kojoj pozira zajedno s pjevačicom.

Inače, Džejla se u septembru 2021. godine upisala na fakultet u Španiji, a jednom prilikom otkrila je da joj je obrazovanje na prvom mjestu te da je ova odluka nastala iz želje za novim izazovima.

- Shvatila sam da mi je isuviše naporno da pet dana sedmično pratim predavanja u Barcelonu, a onda da za vikend putujem u grad u kojem nastupam ili u posjetu kod roditelja u Goražde ili kod sestara u Sarajevo ili Mostar. Zato sam donijela odluku da se vratim nazad u Sarajevo da živim i da odatle pratim predavanja na fakultetu online - rekla je tokom gostovanja na K1.
# PORODICA
# DŽEJLA RAMOVIĆ
# MARKO VULETIĆ
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