Džejla Ramović diplomirala: Evo ko je sve prisustvovao ceremoniji

Džejla Ramović jučer je otkrila da je diplomirala na EU Business Schoolu u Barseloni.

Putem društvenih mreža podijelila je više fotografija i snimaka sa ceremonije. Među objavljenim fotografijama bile su one sa porodicom i prijateljima.

Posebnu pažnju privuklo je prisustvo slovenskog pjevača Bojana Cvjetićanina.

Influenser Marko Vuletić, koji je bliski prijatelj Džejle Ramović podijelio je i posebnu objavu na kojoj pozira zajedno s pjevačicom.

Inače, Džejla se u septembru 2021. godine upisala na fakultet u Španiji, a jednom prilikom otkrila je da joj je obrazovanje na prvom mjestu te da je ova odluka nastala iz želje za novim izazovima.