Dženifer Lopez objavila rijetke fotografije sa svojim ocem

Pjevačica i glumica Dženifer Lopez (Jennifer Lopez), povodom Dana očeva koji se u Americi obilježava 15. juna, podijelila je niz rijetkih fotografija sa svojim ocem Davidom Lopezom.

Uz fotografije iz djetinjstva i odraslog doba, Dženifer mu je uputila emotivnu i dirljivu poruku. David je zajedno sa suprugom Gvadalupe Rodrigez (Guadalupe Rodríguez), s kojom je bio u braku od 1966. do 1999. godine, odgojio Gvadalupe Rodrigez njene dvije sestre, Lezli (Leslie) i Lindu (Lyndu).

Oboje su rođeni Portorikanci i svojoj djeci su usadili vrijedne radne navike, što je Dženifer često isticala.