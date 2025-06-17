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DAN OČEVA

Dženifer Lopez objavila rijetke fotografije sa svojim ocem

Oboje su rođeni Portorikanci i svojoj djeci su usadili vrijedne radne navike, što je Dženifer često isticala

Dženifer Lopez. Platforma X

S. B.

17.6.2025

Pjevačica i glumica Dženifer Lopez (Jennifer Lopez), povodom Dana očeva koji se u Americi obilježava 15. juna, podijelila je niz rijetkih fotografija sa svojim ocem Davidom Lopezom. 

Uz fotografije iz djetinjstva i odraslog doba, Dženifer mu je uputila emotivnu i dirljivu poruku. David je zajedno sa suprugom Gvadalupe Rodrigez (Guadalupe Rodríguez), s kojom je bio u braku od 1966. do 1999. godine, odgojio Gvadalupe Rodrigez njene dvije sestre, Lezli (Leslie) i Lindu (Lyndu).

Oboje su rođeni Portorikanci i svojoj djeci su usadili vrijedne radne navike, što je Dženifer često isticala.

# PJEVAČICA
# OTAC
# JENNIFER LOPEZ
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